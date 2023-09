Cerca de 5.000 nostálgicos de la EGB reviven en Málaga la mejor música de los 70, 80 y 90 en Sabatic Fest

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.000 nostálgicos de la EGB se han dado cita en Málaga para revivir la mejor música de los años 70, 80 y 90 en uno de los últimos conciertos de la temporada de Sabatic Fest, que tuvo lugar este pasado viernes en Autocine Málaga Cesur.

Después de que se pusiera en marcha hace algunos años recorriendo distintas ciudades de España, el show musical 'Yo fui a EGB' hizo disfrutar a los malagueños desde la salida a escenario, a las 21,30 horas, de José Corbacho dando la 'Bienvenida' con el mítico tema de Miguel Ríos.

Corbacho fue el alma del show, dando paso a unos y otros entre comentarios divertidos, recordando cancioncillas, anécdotas, películas o programas de televisión de la época. "Un verdadero maestro de ceremonias que hizo que las seis horas de espectáculo se pasaran sin darte cuenta", han destacado desde la organización.

Sobre el escenario las actuaciones de míticos grupos como Los Manolos, encargados de abrir el cartel y hacer bailar a todos al ritmo de canciones como 'All My Loving' o 'Amigos para Siempre', le seguía Tam Tam Go que recordó a todos cómo fueron los inicios de internet con el tema 'Atrapados en la red', entre otros.

Luego llegó el turno de las chicas, en primer lugar, Sabrina. La cantante italiana dio muestras de estar en uno de sus mejores momentos, y seguir conservando toda su belleza y fuerza sobre el escenario. No faltó el 'Boys Boys Boys', mientras que con Vicky Larraz llegaron los temas de 'Olé Olé', uno de los grupos españoles más influyentes.

Con el 'No Controles' comprobaron que hay temas que nunca pasan de moda. Y con La Frontera o Tennessee el público enloqueció, una de las canciones más coreadas fue 'El Límite' o 'Llueve en mi corazón'.

Javier Ojeda de Danza Invisible incluyó en su repertorio algunos de sus últimos temas con clásicos de toda la vida. Para terminar, Javier Gurruchaga subió al escenario con su Orquesta Mondragón. Además de los grupos españoles, el espectáculo contó con Boney M, y los shows de Michael Jackson, Queen, Dirty Dancing y Grease.

Este show ha sido uno de los mayores espectáculos revival de los últimos años. Comenzó la aventura en 2018 en Madrid y ya ha llenado varias veces el WiZink Center. La gira 2022-23 comenzó en diciembre en Pamplona y ha recorrido ciudades como Coruña, Madrid, Bilbao, Alicante, Murcia, Valladolid, Sevilla, Valencia o Málaga.