Churriana celebra las fiestas en honor a San Isidro Labrador entre el 8 y el 18 mayo

El concejal delegado del distrito Churriana, Borja Vivas, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Churriana celebra sus fiestas en honor a San Isidro Labrador en el mes de mayo con actuaciones musicales, animaciones infantiles y torneos deportivos, entre otras actividades. Este año, Antonio Jesús Merchán Pérez será el pregonero de las fiestas.

El pregón tendrá lugar el 8 de mayo en la sede de la Junta Municipal de Distrito. El día 10 de mayo se celebrará la romería en el Olivar de San Isidro, que saldrá desde la Parroquia de San Antonio Abad.

El concejal delegado del distrito Churriana, Borja Vivas, ha informado de la programación de las Fiestas Populares en honor a San Isidro Labrador que cuenta para su organización, como es habitual, con la participación del tejido asociativo del distrito.

La feria se celebrará en el nuevo recinto ferial, que llevará el nombre de 'Miguel Pinto Rojano', habilitado en la zona de El Cuartón; mientras que la feria de día tendrá lugar en la avenida San Javier con la colaboración de la asociación de vecinos y comerciantes El Orbeón.

Al igual que en ediciones anteriores, el último día de feria se celebrará el 'Día Infantil' en el que las atracciones tendrán precios reducidos y se reservará una hora sin ruido --de 19,00 a 20,00 horas-- para que las personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de la feria.

Además, durante la celebración de las fiestas se celebrarán distintas actividades y campeonatos deportivos de fútbol sala, golf, pesca, frontenis, bádminton, ciclismo y de varias categorías de fútbol.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA FERIA

Por otro lado, han explicado que el viernes, 8 de mayo, tendrá lugar el pregón de las Fiestas de 2026, que correrá a cargo de Antonio Jesús Merchán Pérez. Previamente, se celebrará un concierto a cargo de la asociación musical San Isidro Labrador en los jardines de la plaza de La Inmaculada a las 20,30 horas.

El sábado, 9 de mayo, a partir de las 14,00 horas, se celebrará la XXX Muestra Gastronómica de Churriana en los jardines de la Junta Municipal de Distrito.

El domingo, 10 de mayo, se ofrecerá la misa de romeros en la parroquia San Antonio Abad a las 09,00 horas, y a las 10,00 horas dará comienzo la romería en honor a San Isidro Labrador, con el siguiente recorrido: Camino Nuevo, plaza de La Inmaculada, Vega, Monsálvez, avenida San Javier, Torremolinos, carretera de Álora, carretera de Coín, Manuel Dovado y llegada al Olivar de San Isidro, donde se celebrará el XI Concurso de Atuendo organizado por la asociación cultural La Carreta y Cía.

El premio al 'Churrianero del Año' de esta edición ha recaído en María Rosado Chica Parrado, doctora en Biología Molecular y Celular e Investigadora especializada en Cáncer de Mama. La entrega del galardón se celebrará el lunes, 11 de mayo, a partir de las 20,30 horas, en el salón de actos de la Junta de Distrito.

Por último, el miércoles 13 de mayo a partir de las 20,00 horas tendrá lugar la procesión en honor de San Isidro Labrador por las calles de Churriana, mientras que el viernes 15 se oficiará la misa en la parroquia San Antonio Abad a partir de las 20,00 horas.