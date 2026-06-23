Científicos del Centro Oceanográfico de Málaga y Club Náutico Moraira organizan ‘Colosos del Mediterráneo'

Nueva edición de ‘Colosos del Mediterráneo 2026’ - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA DEL INSTITUTO ESPAÑ

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Club Náutico Moraira han convocado un año más una nueva edición de 'Colosos del Mediterráneo 2026', el evento de pesca deportiva y ciencia marina centrado en la captura, marcaje y suelta del atún rojo gigante (Thunnus thynnus) con fines exclusivamente científicos.

Las jornadas han reunido durante tres días en la bahía de Moraira a 20 equipos de deportistas expertos en pesca de altura procedentes de diferentes puntos del litoral español que participaron de forma altruista y colaborativa, según han explicado desde el instituto español de oceanografía en un comunicado.

Tras la recepción de los participantes, entrega de material y una reunión técnica a cargo del equipo científico sobre los protocolos de actuación y técnicas de marcado científico, las embarcaciones trabajaron en un área de marcaje determinada por el IEO y el Club Náutico para realizar capturas controladas de ejemplares de atún rojo, que eran liberados tras su marcaje.

Este año, además de 27 marcas tipo "espaguetis", se han colocado diez marcas acústicas y son los propios pescadores que consignan en un estadillo datos como la talla, peso y la posición, fecha y hora de captura, entre otros. En caso de que estos ejemplares sean recapturados por un pescador, comparando la información inicial pueden determinarse variables como el crecimiento o la migración de los atunes.

Estos datos son analizados por los científicos y sirven para mejorar el conocimiento de la biología y ecología de la especie y mejorar el asesoramiento a las administraciones para la gestión de las pesquerías. "Esta metodología nos permite recopilar datos clave sobre migración, crecimiento y comportamiento de esta especie emblemática del Mediterráneo y el Atlántico, cuya recuperación es una prioridad a nivel internacional", explican Miguel Ángel Puerto y Elías Rodríguez del IEO.

"Colosos del Mediterráneo se consolida, como referencia nacional en el ámbito de la pesca responsable, promoviendo la unión entre deporte, investigación y sostenibilidad marina", ha concluido David Macías, director del Centro Oceanográfico de Málaga y responsable de la iniciativa.