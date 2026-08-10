Cinco detenidos tras caer en Marbella (Málaga) un 'coffee shop' que funcionaba como punto de venta de droga

Droga, objetos y dinero intervenido en una operación policial. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un 'coffee shop' en Marbella (Málaga) que funcionaba como punto de venta de droga y han detenido a cinco personas por su presunta responsabilidad en la trama.

En el operativo se han efectuado dos registros, uno en el local que albergaba el negocio ilícito y otro en la vivienda de los cabecillas de la red, interviniéndose 3,41 kilogramos de marihuana, 1,55 kilogramos de hachís, medio centenar de cigarros porros, una veintena de vapeadores conteniendo sustancia HTC, más de 32.000 euros en efectivo, dos vehículos a motor y cuatro relojes de alta gama, entre otros efectos de interés para la investigación, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación 'Barrio', llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes II de la Comisaría de Marbella, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban cómo en un 'coffee shop' situado en una céntrica plaza de la localidad se estarían llevando a cabo, de una manera reiterada y sistemática, actividades de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Tras las averiguaciones realizadas fue posible identificar a los implicados en la actividad delictiva, entre ellos los principales encargados de la gestión de un club que funcionaba bajo el amparo de una supuesta asociación de consumo de cannabis. Según las pesquisas, los investigados integrarían una trama centrada en el tráfico de drogas.

HACHÍS EN ENVOLTORIOS DE CHOCOLATINAS

La investigación concluyó con la localización y detención de dos personas, al frente del 'coffee shop' en el momento del registro, y otros tres arrestados en su domicilio particular, estos últimos considerados encargados de la gestión del club.

Precisamente en la vivienda de los cabecillas se intervinieron once tabletas de hachís camufladas en envoltorios de chocolatinas, ocultas en el interior de un congelador, así como más de 32.000 euros en billetes. El resto de la droga dosificada se hallaba en el local.

Han señalado además que, a instancias de la unidad investigadora, se solicitó a la autoridad judicial competente la clausura cautelar del establecimiento público. Asimismo, con colaboración de la Policía Local de Marbella, se requirió vía administrativa el cese de la actividad en el local.