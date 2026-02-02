Cinco empresas optan a las obras de mejora en la carretera de la travesía de Triana, en Vélez-Málaga

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha presentado este lunes junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, los trabajos que se llevarán a cabo, que se centran en diversas actuaciones para evitar que se inunde la carretera. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Cinco empresas han presentado ofertas para las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-3113 a su paso por el núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga (Málaga), un proyecto que la Diputación Provincial ha sacado a licitación por 629.411,28 euros.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha presentado este lunes junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, los trabajos que se llevarán a cabo, que se centran en diversas actuaciones para evitar que se inunde la carretera cada vez que llueve.

Atencia ha indicado que actualmente se están valorando las ofertas presentadas para proceder a la adjudicación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, contempla actuar en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes.

La diputada de Fomento e Infraestructura ha indicado que, con esa actuación, se solventará el continuo problema que sufre la MA-3113, que une la A-356 con Benamargosa, y que ha obligado a continuas reparaciones en la travesía de Triana.

Nieves Atencia ha explicado que se actuará en tres arroyos que atraviesan la carretera. En el caso del arroyo de La Moneda, se elevará la rasante de la vía y se instalará un marco de hormigón prefabricado para facilitar el tránsito del agua por debajo de la carretera. Además, al norte de la MA-3123 se ejecutará el soterramiento del encauzamiento del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón.

Obras similares se realizarán en el arroyo de Cañada de la Carraca, donde se instalará un marco prefabricado de hormigón para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón.

Por último, se actuará en la Cañada de Los Estudiantes, donde actualmente tampoco existe ninguna infraestructura de pluviales que evacúe el caudal que accede a la carretera a través de la calle Estudiantes. La obra proyectada consiste en la construcción de un tubo de hormigón y de varios absorbedores.