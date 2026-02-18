Club de entrenador detenido en Málaga por delitos sexuales a tres menores dice que no tenía conocimiento de los hechos

Comunicado oficial del club al que está vinculado el entrenador de fútbol que ha sido detenido por delitos sexuales a tres menores de edad. - RRSS CD CONEJITO DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El club de fútbol de Málaga al que está asociado el entrenador detenido por la Policía Nacional como presunto autor de delitos sexuales con tres menores de edad ha asegurado no tener conocimiento de los hechos y se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar y depurar responsabilidades.

Así, en un mensaje en su cuenta en redes sociales consultada por Europa Press, el Club Deportivo Conejito de Málaga expone en un comunicado que en esta misma jornada de miércoles ha tenido conocimiento de la detención de un entrenador "vinculado a la entidad" por su presunta implicación "en hechos de extrema gravedad".

"El club quiere manifestar con absoluta claridad que ningún miembro de la Junta Directiva ni del cuerpo técnico tenía conocimiento previo, por ningún medio, de los supuestos hechos que se le imputan hasta el día de hoy", reza el comunicado del club.

Asimismo, señalan que se ponen a disposición de las autoridades para colaborar "en todo aquello que sea necesario con el fin de esclarecer los hechos y depurar cuantas responsabilidades correspondan".

El CD Conejito de Málaga expresa su respeto a la investigación en curso y también muestra su apoyo a las familias y jugadores afectados, poniéndose a disposición de los mismos para acompañarles y ofrecerles la ayuda que precisen.

Cabe recordar que la Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base, en Málaga, por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos, menores de edad.

La investigación del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Así, fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que le unía con su míster más allá del terreno de juego, conocieron cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el Grume detectó a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores. En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose como uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador), mientras que otra víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.