El coleccionismo deportivo bate "récords" en el portal malagueño todocoleccion y la venta de cromos crece un 50% en 2025

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coleccionismo deportivo vive un momento de auténtico auge. Así lo demuestran los datos de todocoleccion, que ha registrado cifras históricas en la compraventa de objetos vinculados al deporte ( https://www.todocoleccion.net/s/coleccionismo-deportivo?O=se... ) especialmente en el mercado de cromos.

Durante el primer semestre de 2025, la venta de cromos deportivos ha experimentado un crecimiento superior al 50% respecto al mismo periodo de 2024. Se trata de un nicho que mueve cantidades millonarias y que conecta a varias generaciones: desde los nostálgicos de los cromos de la infancia hasta los nuevos coleccionistas que buscan la estampa de la última estrella emergente.

En el conjunto del coleccionismo deportivo, todocoleccion suma ya más de 4,3 millones de lotes en catálogo, un 16% más de lotes vendidos que el año anterior.

El fútbol sigue siendo el motor global de este fenómeno. En todocoleccion se venden cromos a coleccionistas de todo el mundo, desde álbumes históricos hasta las ediciones más recientes.

Ignacio del Valle, portavoz de todocoleccion, ha explicado que "la magia del cromo reside en su asequibilidad, su facilidad para ser almacenado y su enorme potencial de revalorización: una estantería llena de álbumes selectos puede valer un auténtico potosí".

No obstante, no todos los cromos alcanzan cifras astronómicas, pero algunos se han convertido en hitos de ventas en el universo coleccionista, como el del debut de Messi con el FC Barcelona (Panini MegaCracks 2004-05) vendido por más de 9.000 euros. Del argentino no solo se han vendido varios por precios similares, sino que la fiebre se extiende a otros objetos como unas botas firmadas por Leo, que alcanzaron los 8.000 euros en 2023.

Lamine Yamal, el número '10' del FC Barcelona, también ha acaparado el foco en el terreno de juego coleccionista. El reciente 12 de julio pagaron 3.000 euro por un cromo del atacante blaugrana rookie de la temporada 2023-24. Además, han recordado que en el catálogo "existen a la venta cromos que superan las cinco cifras o camisetas de la Selección Española firmadas por más de 4.000 euros".

MÁS ALLÁ DEL CROMO

La memorabilia deportiva va mucho más allá de los cromos. Secciones como revistas y periódicos deportivos (+27% en ventas), pins (+15% en ventas) y banderas o banderines (+130% en ventas) muestran crecimientos espectaculares respecto a 2024.

Del Valle ha destacado que "hoy en día las estrellas emergentes como Lamine Yamal o Kylian Mbappé alimentan la ilusión y copan los medios y las redes sociales, pero hay iconos del deporte que mantienen siempre vigente su atractivo coleccionista, sensibles a ser espoleados por la actualidad o un documental como cuando el cromo rookie de Michael Jordan de la temporada 1985-86 de la NBA triplicó su valor durante los meses de emisión del documental 'The last dance' en 2020'".

El coleccionismo deportivo es un puente entre generaciones. Padres e hijos comparten la emoción de buscar, intercambiar y completar álbumes; los cromos, camisetas y botas firmadas se revalorizan y cuentan historias que trascienden el campo de juego.

Por último, Ignacio del Valle ha incidido en que "el coleccionismo deportivo está viviendo una nueva edad de oro. Es accesible e intergeneracional. En el caso del fútbol, con la importancia de nuestra Liga, combina la historia de los clubs y sus estrellas que son iconos globales. todocoleccion conecta a una inmensa comunidad de aficionados de los cinco continentes unida por una pasión sin fronteras".