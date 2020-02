Comienza el programa 'Creadores 2020' de La Térmica con seis nuevos artistas

Publicado 21/02/2020 12:50:48 CET

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha iniciado esta semana la séptima edición de su programa de residencias artísticas. Abel Jaramillo, el colectivo García Fernández, Antonio Montesinos, Delia Boyano, Jorge Isla y Virginia López-Anido forman el equipo de 'Creadores 2020' que desarrollarán, desde febrero hasta junio de 2020, sus proyectos que han sido elegidos entre más de 215 propuestas.

El programa 'La Térmica Creadores' proporcionará a los artistas alojamiento en sus instalaciones hasta primeros de junio de 2020, y pone a su disposición los medios técnicos y económicos necesarios para desarrollar sus ideas mientras dure la residencia, que servirán, además, para dotar de contenidos al centro, según ha explicado la Diputación de Málaga en una nota de prensa.

De esta forma, los participantes recibirán una ayuda de 2.400 euros de apoyo a la producción. Este programa busca, por tanto, impulsar el desarrollo creativo y profesional de artistas tanto nacionales como extranjeros vinculados a cualquier disciplina, que cuenten ya con una formación o trayectoria relacionada con la creación.

Los artistas que participan en esta edición han sido seleccionados por un jurado formado por Elena Ruiz, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza; Enrique Juncosa, escritor y comisario de exposiciones; y Guillermo Espinosa, periodista cultural y comisario de exposiciones.

Los miembros del jurado han destacado la variedad de temáticas y la variedad de los proyectos recibidos, así como el potencial de los artistas jóvenes, haciendo énfasis en el significado más que en la forma.

LOS ARTISTAS Y SUS PROYECTOS

Abel Jaramillo (Badajoz, 1993) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha y Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco.

Su proyecto 'No Hamlet' plantea una revisión de la idea de Hamlet, que parte tanto del clásico de Shakespeare como de la versión realizada por Celestino Coronado, así como otras interpretaciones de la obra, ahondando en la idea de la muerte, la imagen fantasmal y la construcción de relatos a través de una práctica híbrida entre el audiovisual experimental y la producción objetual.

Ha mostrado su trabajo de manera individual en Barcelona, Bilbao, Bruselas y Palma, y ha realizado residencias en ciudades como Bilbao, Palermo, Bruselas, Sabadell y Lisboa.

Jorge Isla (Huesca, 1992) desarrollará su proyecto 'Still Life' que toma como punto de partida sus antecedentes en lo que respecta a la producción artística, muy enfocados al lenguaje fotográfico, provocando mediante este acto una nueva puesta en valor de los productos en otro mercado diferente al cotidiano e inscribirlos en el mercado de arte como piezas únicas.

Ha recibido, entre otras, la becas VEGAP 2015, la residencia en el College d'Espagne à Paris gracias al MECD (2018), Bilbaoarte (2018), el Premio Javier Rosón de la Fundación Ankaria a mejor libro de artista (2019), el Primer Premio de la Muestra de Arte Joven de la Rioja (2019) y el premio de adquisición de obra de la Sala El Brocense de la Diputación de Cáceres (2019).

Su obra ha sido expuesta de forma individual en el Museo de Historia Natural de Valencia (2018), Photoespaña (2017) o en Kir Royal Gallery (2017). Forma parte del equipo editorial de Graffiti Removals, el archivo de imágenes participativo de grafitis borrados más grande del mundo.

Delia Boyano (Málaga, 1994) es graduada en Bellas Artes (2016) por la Universidad de Málaga, y tiene un Máster en Performance Design and Practice en Central Saint Martins College of Arts and Design (Londres, 2018). Su proyecto 'The Pirate Project' contempla la instalación y ejecución de un diario de viaje con el objetivo de explorar el concepto de cultura migratoria en el contexto de la ciudad intercultural de la era global.

En su currículum destacan sus dos exposiciones individuales, 'La corona de la Reina' (Sala de exposiciones de la facultad de Bellas Artes de Málaga, 2017) y 'The Cucumber Sandwich Club' (Galería JM, Málaga, 2017).

Además, ha sido seleccionada para participar en ciclos de performance como 'JMenvivo' (Galería JM, Málaga, 2019), así como en diferentes exposiciones grupales: 'Between Monochrome and Kitsch' (Centro cultural MVA, Málaga, 2019) o '10 fugas' (Salas Rectorado UMA, Málaga 2017).

También ha podido disfrutar de residencias europeas, como la estancia creativa de Central Saint Martins College en Inteatro Villa Nappi (Polverigi, Italia) en 2017 y 2018.

Garcia_Fernández son Begonya Garcia (Barcelona, 1983) y Alfonso Fernández (Sevilla, 1983). Actualmente viven en Madrid, donde son co-fundadores del espacio #Ey!Studio situado en el barrio de Carabanchel.

Su proyecto 'Ploic_ploic_ploic_ploic_ploic_ploic_' es un video ensayo que parte de una investigación historiográfica entre los espacios de ocio vinculados con el agua destinados a terapias de relajación de la psique y cuerpo cansado productivo y reproductivo, investigando su evolución hasta la contemporaneidad. Licenciados en BBAA por la UB desde 2012. En 2013 estudian el Posgrado Educación y Cultura en la UdG.

En 2014/15 cursan el Máster de Investigación y Creación en la UCM. Han mostrado su trabajo individualmente en el Centro Cultural de España en Panamá, Arte Lateral, Museo Nacional Reina Sofía (performance), Espai Eart o Sala Stripart entre otras.

Han participado en exposiciones colectivas destacando; el 'Da2', La Laboral, C arte C, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Sala d'Art Jove, Fundació Antoni Tàpies, Sala Trama (México), entre otros muchos espacios.

Antonio R. Montesinos (Ronda, Málaga, 1979) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y ha cursado el Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su trabajo aborda temáticas como la ciudad, el urbanismo, el DIY, el bricolaje, la ficción y el impulso utópico.

Su proyecto 'Hijos del Relax' pretende explorar, estudiar, documentar y disfrutar el denominado 'Estilo del Relax'. Pretende realizar una auténtica "arqueología del ocio" a través de fotografías e instalación escultórica, emitiendo un juicio crítico, pero a la vez reivindicando y poniendo en valor este patrimonio arquitectónico.

Ha presentado su obra en espacios como La Centrale Électrique (Bruselas), Centro EX-TERESA (México), Naturkundemuseum (Berlin), Städtische Galerie (Bremen), La Casa Encendida (Madrid), Matadero (Madrid), Residencia de Estudiantes (Madrid), Hangar (Barcelona), CAAC (Sevilla), Centro José Guerrero (Granada), Centro de Arte Santa Mónica (Barcelona), EACC (Castellón), MUA (Alicante) o C3A (Córdoba).

Virginia López-Anido (1993) es una artista norteamericana que trabaja con las relaciones de formas abstractas, estructuras recurrentes y el cuerpo. Su trabajo interdisciplinario mantiene un interés en la selectividad y relación de los materiales, el proceso de deconstrucción, y la exploración de recursos tangibles. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York.

Su proyecto interdisciplinario está basado en su investigación artística entre las relaciones de formas abstractas, las estructuras recurrentes y el cuerpo. Propone una investigación en esos momentos en que estas formas conforman un espacio único, concentrando en la metodología y la práctica de la forma escultural.