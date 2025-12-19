Concluye la modernización de los túneles de Churriana y San Pedro en la A-7 de Málaga con una inversión de 4,5 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de los túneles de Churriana y San Pedro de Álcántara, en la A-7 en la provincia de Málaga, con una inversión de 4,5 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de los túneles de Churriana y San Pedro de Álcántara, en la A-7 en la provincia de Málaga. La actuación se ha financiado con una inversión de 4,5 millones de euros (IVA incluido) de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha destacado, la intervención ha respondido a la necesidad de adecuar el equipamiento y la infraestructura de ambos túneles a los requerimientos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras, y reforzar las condiciones de circulación.

Para ello, se han instalado nuevos sistemas de iluminación de emergencia y de seguridad y señales fotoluminiscentes que indican los puestos, las galerías y las salidas de evacuación y emergencia; se han renovado la señalización y el balizamiento; se han impermeabilizado; se han repavimentado las calzadas; y se han instalado sistemas de auscultación.

Además, en el caso del túnel de San Pedro, se han construido nuevas salidas de emergencia y sistemas de presurización con ventiladores.

Esta actuación forma parte del proyecto de mejora y adecuación de túneles de la provincia de Málaga que está impulsando el Ministerio de Transportes con una inversión total de 36 millones de euros (IVA incluido) de fondos europeos del PRTR.

Así, siguen ejecutándose actuaciones como las de los túneles de San José y Cerrado Calderón en la A-7, con un presupuesto de 8,9 millones de euros (IVA incluido); los túneles de Capistrano, Tablazo, Frigiliana, Lagos y Torrox, en la autovía A-7, con un presupuesto de 18,1 millones de euros (IVA incluido); los túneles de Ortega Prados en la MA-20 y Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 y Casabermeja 4 en la A-45, con un presupuesto de 4,5 millones de euros (IVA incluido).