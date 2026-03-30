Condenadas en Málaga seis personas, entre ellas la exnovia, por intentar secuestrar dos veces a un hombre

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a seis personas, entre ellas una exnovia de la víctima, por intentar secuestrar en dos ocasiones a un hombre y amenazar de muerte a un primo de este. Las penas impuestas oscilan entre el año y medio y los nueve años y medio de cárcel y suman en total más de 34 años de prisión.

Según se declara probado en la sentencia, durante 2023, dos de los acusados, de común acuerdo, intentaron privar de libertad a un hombre y obtener del mismo el pago de una suma de dinero indeterminada, contando para ello con la colaboración de otra procesada, exnovia de la víctima, que estaba en prisión por otra causa.

Así, la resolución precisa que, en junio de dicho año, esos dos acusados, junto con otros dos y otra persona no identificada, se pusieron de acuerdo para secuestrar a la víctima en Alhaurín de la Torre (Málaga), metiéndolo en un vehículo, pero no lo lograron al resistirse fuertemente el hombre, que resultó lesionado.

Según señala la sentencia de la Sección Segunda, a la que ha tenido acceso Europa Press, en ese momento, con el fin de ocultar su identidad y no ser reconocidos, los acusados portaban pasamontañas que les cubría la cara, del mismo modo llevaban chalecos policiales y una placa de la Policía que a la vista se observaba que era falsa.

Además, al no poder conseguir su propósito, pero aprovechando "la violencia que ejercían sobre la víctima" para secuestrarle, los procesado se apoderaron de una mochila que contenía, entre otros efectos, documentación, varias tarjetas de crédito, 700 euros en metálico y las llaves de un vehículo.

Posteriormente, en septiembre de 2023, con la misma finalidad, al no haber tenido éxito al intentar privar de libertad al hombre, los acusados lo intentaron de nuevo en el interior de un aparcamiento en Málaga, en el que la víctima estacionaba su vehículo, explica la resolución.

Cuando el hombre entró en el parking, junto con su primo, fueron sorprendidos por una furgoneta con placas cambiadas de la que salieron tres de los procesados, llegando a encañonar al familiar y forcejear con la víctima, a la que golpearon. De nuevo, los acusado no lograron su propósito y las víctimas consiguieron salir del lugar.

Horas más tarde, uno de los acusados intimidó mediante videollamada al primo del hombre "con matarlo", empleando expresiones como "esta tarde te hemos tenido a tiro, hemos sido nosotros y no va a haber una tercera vez, soy delincuente desde chico y no tengo nada que perder. Si mañana estás en la tienda te tiro dos granadas y si no te matan te pego cuatro tiros".

Finalmente, en octubre del mismo año, los acusados fueron detenidos cuando iban en otra furgoneta también con las placas falsas en la que llevaban "útiles necesarios para la realización de actividades ilícitas que no se han acreditado en juicio", tales como máscaras, bridas, espray de defensa personal, guantes y una pistola, arma prohibida y en perfecto estado de funcionamiento.

Por estos hechos se ha condenado por los delitos de secuestro en grado de tentativa, robo con violencia, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, según la participación de cada acusado, aunque a los dos principales se les impone nueve años y nueve años y medio de prisión.

Se absuelve a los acusados del delito de pertenencia a grupo criminal, al considerar que se trata de "un supuesto de codelicuencia y no grupo criminal", pues señala que aunque los hechos "no obedecían a la simple improvisación", tampoco se puede entender que el conjunto de los acusados, la agrupación que formaban, tuviera por objeto la comisión de hechos delictivos plurales", distintos a estos.

También se les exime de responsabilidad respecto de un tercer intento de secuestro de la misma víctima, al entender el Tribunal que no ha quedado acreditado sin dudas los planes de los acusados para eso cuando fueron localizados y detenidos en esa segunda furgoneta.