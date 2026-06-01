Condenado en Málaga un empleado de una tienda por 166 devoluciones falsas de artículos para quedarse dinero

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MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que condenó a dos años y tres meses de cárcel a un empleado de un establecimiento comercial de Fuengirola (Málaga) por hacer en poco más de tres meses 166 devoluciones falsas de artículos para quedarse el dinero, en concreto, 8.370 euros.

De esta forma, el TSJA desestima el recurso de la defensa contra la sentencia de la Audiencia malagueña, que consideró probado que el acusado estuvo trabajando como dependiente de julio de 2018 a octubre de 2019 en uno de los establecimientos que hay en una zona comercial de dicha localidad.

Así, "en distintos momentos, siempre dentro de su jornada laboral, cuando hacía las concretas funciones de cajero, y con la única intención de enriquecerse, a costa de la ya aludida mercantil, registró numerosas devoluciones de productos que realmente no habían sido devueltos por los clientes", indicaba la resolución.

El Tribunal señaló que fueron "supuestas devoluciones en las que no se devolvía artículo alguno" sino que el procesado metía manualmente el código genérico del producto, lo que hacía que el sistema informático generase un ticket de devolución, "en el que consta el perfil del empleado que hace la operación".

Según se acreditó por la Sala de Málaga, también aparecía automáticamente, en todos los casos, un código de identificación reforzado, que acreditaba que no se había escaneado la etiqueta del producto, sino que se había introducido el código genérico, de forma manual.

Este acusado repitió la operación en 166 ocasiones en poco más de tres meses, entre el 28 de junio y el 1 de octubre de 2019; retirando después el dinero que había quedado registrado en el sistema informático se habría entregado al cliente, al devolver el artículo", lo que ocasionó un perjuicio a la empresa.

Por estos hechos, se le condenó por un delito continuado de estafa y se le impuso la pena de dos años y tres meses de prisión y el pago de una indemnización a la empresa de 8.370 euros. La defensa presentó un recurso contra esta sentencia, aunque ahora el TSJA rechaza los argumentos y confirma la resolución.

El alto Tribunal andaluz considera adecuada la condena, al tener en cuenta la continuidad delictiva, por el número de operaciones fraudulentas realizadas en un periodo de tres meses, 166 en total; y que el acusado cometió la defraudación cuando ejercía su trabajo, "valiéndose de los medios que la empresa le había proporcionado para el desempeño de su trabajo".