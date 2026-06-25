El Consorcio de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los terremotos

Archivo - Imagen de archivo de bomberos del CPB Málaga realizando labores de rescate en otros terremotos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga enviará a Venezuela un dispositivo especializado de búsqueda y rescate tras los dos terremotos de gran magnitud registrados el 24 de junio, que han provocado importantes daños personales y materiales en distintas zonas del país.

El operativo, movilizado por la Diputación de Málaga, está integrado por diez efectivos, una unidad canina y equipamiento técnico específico para la búsqueda y localización de posibles víctimas atrapadas, según han informado desde la institución provincial.

El equipo se encuentra preparado para salir desde Málaga hacia Madrid-Barajas, desde donde viajará a Caracas en cuanto se reabra el aeropuerto y se garantice la operatividad del vuelo, han precisado a través de una nota.

El aeropuerto de Caracas permanece cerrado a vuelos comerciales como consecuencia de la situación generada tras los seísmos, por lo que el desplazamiento se realizará tan pronto como existan condiciones de llegada seguras.

La misión principal del dispositivo será colaborar en las labores de búsqueda y localización de víctimas en las zonas afectadas, especialmente durante las primeras horas posteriores al terremoto.

Para ello, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos desplazarán material técnico especializado, entre el que se incluyen sensores, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas y una unidad canina adiestrada para este tipo de intervenciones.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que "el Consorcio Provincial de Bomberos vuelve a demostrar que Málaga es una provincia solidaria y preparada para responder cuando más se necesita".

"Ya lo hizo en emergencias como la dana y en los terremotos de Turquía y Marruecos, y ahora vuelve a poner su experiencia, sus medios y su vocación de servicio al lado de quienes sufren una catástrofe. Contamos con bomberos altamente cualificados, con una enorme capacidad técnica y, sobre todo, con un compromiso humano que es motivo de orgullo para toda la provincia", ha asegurado.

La institución provincial ha señalado, asimismo, que las primeras 48-72 horas son determinantes en una catástrofe de estas características. Por este motivo, el operativo permanece listo para salir en el primer vuelo disponible hacia Caracas en cuanto se reabra el aeropuerto y las autoridades permitan la entrada de equipos internacionales.

El doble terremoto registrado en Venezuela ha generado una situación de emergencia todavía provisional, con daños en infraestructuras, edificios colapsados y servicios esenciales afectados en distintas regiones del país. Las labores de rescate continúan en un escenario complejo, en el que la rapidez de la intervención resulta fundamental para aumentar las posibilidades de localizar personas con vida.

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos está concebido para actuar en escenarios de búsqueda y localización de víctimas tras movimientos sísmicos, derrumbes o colapsos estructurales. Su labor se concentra en la detección de personas atrapadas, una fase previa y esencial antes de las tareas de retirada de escombros que requieren maquinaria pesada.