Cortadas al tráfico cinco carreteras en la provincia de Málaga por el temporal

Imagen de archivo - CPB

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de borrasca Leonardo por la provincia de Málaga mantiene este miércoles, por el momento, un total de cinco carreteras cortadas en diversos puntos.

En concreto, se trata de la A-366 a su paso por el municipio malagueño de Guaro, la A-369 en Algatocín, la A-7150 en Casares, la MA-8302 en Estepona y la N-331 en Antequera, según han informado desde Tráfico a Europa Press.

Así, entre otros, los motivos de los cortes se deben en la A-366 por prevención ante desbordamiento y el resto de las vías por desprendimientos.

Los cortes de las carreteras se han ido sucediendo desde este pasado martes, como en Estepona o Guaro, mientras que el resto se han ido cortando a lo largo de la mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo por fuertes lluvias el aviso rojo en la zona de la Serranía de Ronda, amarillo en Antequera y naranja para el resto de la provincia. Asimismo, también hay aviso naranja por fenómenos costeros en las zonas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía.