La Costa del Sol fortalece su promoción internacional en la segunda edición del Salon Pure Spain de Paris

Turismo Costa del Sol ha participado en la segunda edición del Salon Pure Spain, un encuentro profesional organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) de París y la empresa Pure Meetings, dedicado en exclusiva a la promoción de España como destino
Turismo Costa del Sol ha participado en la segunda edición del Salon Pure Spain, un encuentro profesional organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) de París y la empresa Pure Meetings, dedicado en exclusiva a la promoción de España como destino - TURISMO COSTA DEL SOL
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 octubre 2025 12:25

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la segunda edición del Salon Pure Spain, un encuentro profesional organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) de París y la empresa Pure Meetings, dedicado en exclusiva a la promoción de España como destino turístico. El evento se celebró el 16 de octubre en la capital francesa, y reunió a 300-400 compradores franceses en formato de citas profesionales junto a un centenar de expositores españoles del segmento vacacional y del turismo MICE.

Según señalan en un comunicado, la cita se desarrolló en formato de 'workshop' profesional, con una intensa agenda de reuniones previamente concertadas a través de una plataforma online. Cada encuentro tuvo una duración de veinte minutos y permitió establecer contactos directos entre destinos, turoperadores, agencias de viaje y empresas especializadas, en un entorno orientado a la comercialización y generación de negocio.

Turismo Costa del Sol participó con cinco mesas de trabajo, cuatro de las cuales fueron puestas a disposición de empresas miembros del Foro de Turismo: Meliá, Turismo de Ronda, Hotel Alanda y Sur Travel. Esta acción conjunta reforzó la colaboración público-privada que caracteriza la estrategia promocional del destino, permitiendo a los representantes del sector compartir novedades y propuestas con profesionales franceses interesados en ampliar su oferta hacia el sur de Europa.

"El mercado francés es uno de los tres más importantes para la Costa del Sol, y participar en un evento especializado como Pure Spain nos permite fortalecer la conexión con un público clave y con operadores que buscan destinos competitivos y sostenibles", destacó Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

"Esta acción nos ayuda a seguir generando oportunidades de negocio y a mantener la visibilidad del destino en uno de los principales emisores internacionales hacia España", ha agregado.

A lo largo de la jornada, los representantes de la Costa del Sol mantuvieron más de una treintena de reuniones con agencias y empresas francesas interesadas en segmentos como el MICE, el turismo cultural, el vacacional de calidad y las experiencias sostenibles. Las consultas más recurrentes se centraron en las novedades del destino y en productos vinculados a la Huella Zero, el Caminito del Rey, el senderismo en el interior de la provincia o las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social.

"El interés mostrado por las agencias francesas confirma que la Costa del Sol sigue siendo un destino de referencia, pero también evidencia la necesidad de mostrar nuevas facetas y experiencias que respondan a la evolución del mercado", añadió Díaz. "Francia valora cada vez más la autenticidad, la gastronomía y la capacidad de ofrecer actividades todo el año, aspectos en los que nuestro destino es claramente competitivo".

Con esta participación, Turismo Costa del Sol refuerza su estrategia de promoción internacional, contribuyendo a la desestacionalización y a la diversificación de su oferta. El encuentro de París ha permitido también actualizar contactos, explorar alianzas de comarketing y avanzar en acciones formativas y promocionales dirigidas al mercado galo.

Contador

Contenido patrocinado