Costa del Sol refuerza su posicionamiento en Suiza y Alemania con agencias, turoperadores y prensa especializada

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo una serie de acciones promocionales dirigidas a los mercados de habla alemana, con el objetivo de reforzar la visibilidad del destino en Suiza y Alemania y mantener un contacto directo con profesionales clave del sector. Estas iniciativas se han enmarcado en la estrategia de promoción internacional del destino y han permitido trasladar una imagen alineada con los valores de calidad, sostenibilidad y diversidad de experiencias.

En este contexto, Turismo Costa del Sol ha participado en un 'road show' organizado por la Oficina Española de Turismo de Zúrich, en el que han tomado parte un total de 17 destinos españoles. Las jornadas se han desarrollado en las ciudades de Lausana, Lucerna y Zúrich y han contado con la asistencia de más de 160 profesionales del sector turístico suizo. El formato ha combinado presentaciones individuales de los destinos con un 'workshop' posterior, favoreciendo el intercambio directo con agentes de viajes y prescriptores del mercado.

Durante una de las jornadas, el director de la OET de Zúrich, Javier Piñares, ha presentado los principales datos y tendencias del mercado suizo, aportando un marco de análisis que ha permitido contextualizar la oferta turística española. El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "este tipo de encuentros permiten trasladar de forma directa la evolución del destino y mantener una relación continuada con un mercado que valora la planificación, la calidad y la sostenibilidad".

De manera complementaria, Turismo Costa del Sol ha participado en el 'road show' de TUI Alemania, celebrado en las ciudades de Hannover, Magdeburgo y Berlín, con la presencia de las agencias con mayor volumen de ventas de la red. A lo largo de estas jornadas se han mantenido reuniones con más de 150 agencias, en un formato que ha combinado una breve presentación del destino, un 'workshop' y una cena 'networking'. Durante estas sesiones se han presentado las principales novedades de la Costa del Sol, destacando su capacidad para ofrecer experiencias variadas a lo largo de todo el año.

Finalmente, Turismo Costa del Sol ha participado en un evento organizado junto a Turespaña en Múnich, que ha reunido a alrededor de cuarenta asistentes entre agentes de viajes, turoperadores y prensa especializada. En esta acción, el destino ha estado acompañado por cinco empresas colaboradoras: Anantara, Palm Experience Hotels, MTS, Aura Incoming y TSC. El encuentro ha permitido mostrar la oferta del destino en un entorno profesional y cercano, despertando un notable interés por productos vinculados al senderismo, la cultura y las experiencias locales auténticas.

Díaz ha subrayado que "el interés mostrado por este tipo de propuestas confirma que la Costa del Sol cuenta con una oferta diversa y preparada para responder a las expectativas de los mercados de habla alemana", y ha puesto de manifiesto la importancia de mantener una presencia constante y coherente en estos mercados estratégicos.