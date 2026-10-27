Cuatro detenidos tras caer una organización dedicada a robar en el interior de viviendas en Mijas (Málaga)

Objetos recuperados tras detener a cuatro personas por robar en viviendas en Mijas - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Mijas (Málaga) ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la fauna y flora.

La investigación, dentro de la operación 'Fajo 2026', se inició tras varias denuncias interpuestas por los propietarios de las viviendas afectadas, quienes alegaban haber sufrido la sustracción de numerosas pertenencias entre ellas joyas, herramientas, equipos informáticos y dinero, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al parecer, los presuntos autores llegaron a acceder a un total de cuatro viviendas en diversas ubicaciones de la localidad malagueña de Mijas.

Tras las pesquisas y el exhaustivo análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron averiguar la identidad de los presuntos autores, así como la vivienda donde supuestamente guardaban los objetos sustraídos.

Una vez localizada la vivienda, los agentes, previa autorización judicial, procedieron a la entrada y registro de la misma donde hallaron parte de los objetos sustraídos siendo estos reconocidos y entregados a sus legítimos propietarios.

Además, durante la inspección del inmueble, los investigadores localizaron dos ejemplares de cernícalo, sin que sus moradores pudieran acreditar la procedencia legítima de los mismos.

Dentro del modus operandi, los presuntos autores interponían denuncias por la sustracción de vehículos, propiedad de uno de los detenidos, simulando haber sido víctimas de un delito de hurto o robo de uso de mismos, con el fin de justificar la presencia de los turismos en el lugar donde se habían cometido los hechos.

Las diligencias instruidas, así como los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (Málaga) plaza número 3, decretando el ingreso en prisión para dos de los presuntos autores y libertad provisional para el resto de implicados.