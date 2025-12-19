Cuatro detenidos tras desarticular en Málaga una vivienda habitada que distribuía drogas - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, concretamente en un barrio del distrito oeste de la capital, una vivienda habitada que distribuía sustancias estupefacientes. Se trataba de uno de los puntos más activos de la zona, desmontado tras las vigilancias y la operatividad policial desarrollada por los investigadores. Cuatro personas han resultado detenidas, dos mujeres y dos hombres, por delitos contra la salud pública.

Asimismo, se han incautado 14 envoltorios de cocaína, 250 gramos de hachís, un kilogramo de cogollos de marihuana, 1.700 euros y útiles para la dosificación de las sustancias, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación comenzó con vigilancias en torno a una vivienda en la cual los investigadores constataron el trasiego constante de supuestos compradores de sustancias estupefacientes.

De este modo, quedó identificado el lugar, situado en el barrio de San Andrés, como punto de venta y se acreditó la actividad ilícita con distintas aprehensiones de droga por parte de los agentes. Se trataba de un local reconvertido en vivienda en el que residían cuatro adultos, que resultaron finalmente detenidos, y tres menores de edad.

Durante el dispositivo policial establecido se procedió a la práctica del registro en la vivienda, tras la autorización judicial correspondiente, donde se intervinieron 14 envoltorios de cocaína, 250 gramos de hachís, un kilogramo de cogollos de marihuana, 1.700 euros, una balanza de precisión, recortes y utillaje auxiliar, además de una defensa extensible y un puño americano. Por los hechos, cuatro personas resultaron detenidas, dos mujeres y dos hombres, por delitos contra la salud pública.