Cae en Málaga y Granada un grupo dedicado a agredir a mayores para robar joyas valoradas en 33.000 euros

Utilizaban el método del 'abrazo cariñoso' MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo mediante el método del 'abrazo cariñoso' y ha detenido a cuatro personas. En concreto, se les atribuyen ocho robos y 13 hurtos de joyas valoradas en 33.000 euros.

Los ahora detenidos no dudaban en utilizar la violencia física contra personas de tercera edad y de especial vulnerabilidad, con dificultades motoras, para consumar sus robos, según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores observaron cómo en poblaciones de la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga, había habido un incremento de las denuncias por delitos contra el patrimonio cometidos sobre personas de avanzada edad o con discapacidad.

Estos hechos tenían unas características similares. Una mujer joven se acercaba a su víctima con la excusa de avisarle de una mancha en la ropa o, supuestamente, para saludarla porque llevaba mucho tiempo sin verla, momento en el que aprovechaba para abrazarla y robar las joyas que portara.

En la mayoría de las ocasiones, los delincuentes empleaban la violencia física cuando sus víctimas intentaban evitar el robo. En Almargen (Málaga), una mujer que hacía uso de un andador fue asaltada para robarle una cadena de oro. Al intentar evitar el delito, dentro de sus posibilidades físicas, la víctima fue agarrada por el cuello y arrojada al suelo, lo que le provocó lesiones graves por fracturas óseas.

Tras la investigación se identificó a las cuatro personas que integraban este grupo criminal y se las detuvo en las localidades de Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada), por su presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad del tráfico y lesiones.

En total, el grupo criminal habría cometido ocho delitos de robo y 13 delitos de hurto en diferentes localidades malagueñas y otros diez hechos delictivos en poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

La investigación, enmarcada en el 'Plan Mayor' de la Secretaría de Estado de Seguridad para la prevención y mejora de la seguridad de personas mayores, ha sido llevada a cabo por componentes de la Guardia Civil de la Compañía de Antequera y los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para todos ellos.