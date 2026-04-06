Los cuatro puntos de información turística de Málaga registran en Semana Santa 68.657 consultas

Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su estación de penitencia.
Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su estación de penitencia. - Álex Zea - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 6 abril 2026 14:45
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MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas municipales de turismo de Málaga capital ubicadas en la calle Alcazabilla y la plaza de la Marina, así como los dos puntos dispuestos para la Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección en la Alameda Principal y en la calle Hoyo de Esparteros han registrado durante ese periodo un total de 68.657 visitantes, un 1% más respecto al año pasado.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, La Marina ha registrado 37.214 usuarios; la Alcazaba, 25.469 --un 11% más que en 2025--; Alameda Principal, 3.202; y Hoyo de Esparteros, 2.772.

El 60% de las atenciones correspondió a visitantes internacionales y el 40% a nacionales. En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales, el principal mercado fue la propia provincia de Málaga, con 4.429 visitantes, equivalente al 6% del total registrado en la red de oficinas y puntos de información turística.

Le siguieron Madrid, con 3.349 visitantes (5%), y Castilla-La Mancha, con 2.909 visitantes (4%). Entre los mercados internacionales, Reino Unido volvió a ocupar la primera posición, con 9.918 visitantes, lo que representa el 14% del total. A continuación, se situaron Francia, con 7.621 visitantes (11%), y Holanda, con 3.532 visitantes (5%).

Respecto al tipo de información más solicitada durante la Semana Santa de 2026, las consultas más demandadas fueron los planos de la ciudad, que concentraron el 12% del total; la información sobre Semana Santa, con un 11%; y las consultas relativas a museos y monumentos, también con un 11%, tras lo que se situaron las peticiones vinculadas a Picasso --Museo y Casa Natal--, con un 9%; transportes, incluyendo tren, aeropuerto y autobús, con un 8%; y restaurantes y rutas de tapeo, con un 7%.

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