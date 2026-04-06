Los cuatro puntos de información turística de Málaga registran en Semana Santa 68.657 consultas

Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su estación de penitencia. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas municipales de turismo de Málaga capital ubicadas en la calle Alcazabilla y la plaza de la Marina, así como los dos puntos dispuestos para la Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección en la Alameda Principal y en la calle Hoyo de Esparteros han registrado durante ese periodo un total de 68.657 visitantes, un 1% más respecto al año pasado.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, La Marina ha registrado 37.214 usuarios; la Alcazaba, 25.469 --un 11% más que en 2025--; Alameda Principal, 3.202; y Hoyo de Esparteros, 2.772.

El 60% de las atenciones correspondió a visitantes internacionales y el 40% a nacionales. En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales, el principal mercado fue la propia provincia de Málaga, con 4.429 visitantes, equivalente al 6% del total registrado en la red de oficinas y puntos de información turística.

Le siguieron Madrid, con 3.349 visitantes (5%), y Castilla-La Mancha, con 2.909 visitantes (4%). Entre los mercados internacionales, Reino Unido volvió a ocupar la primera posición, con 9.918 visitantes, lo que representa el 14% del total. A continuación, se situaron Francia, con 7.621 visitantes (11%), y Holanda, con 3.532 visitantes (5%).

Respecto al tipo de información más solicitada durante la Semana Santa de 2026, las consultas más demandadas fueron los planos de la ciudad, que concentraron el 12% del total; la información sobre Semana Santa, con un 11%; y las consultas relativas a museos y monumentos, también con un 11%, tras lo que se situaron las peticiones vinculadas a Picasso --Museo y Casa Natal--, con un 9%; transportes, incluyendo tren, aeropuerto y autobús, con un 8%; y restaurantes y rutas de tapeo, con un 7%.