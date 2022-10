El cupón de la ONCE del miércoles presenta la riqueza ambiental y cultural del Torcal de Antequera - ONCE

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el sorteo del próximo miércoles, 26 de octubre, al paraje natural del Torcal de Antequera (Málaga) para presentar su riqueza y "excepcionalidad".

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y la directora de la Organización en Antequera, Teresa Cobo, han presentado la imagen de este cupón al delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez; al alcalde, Manuel Barón; y al alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, en un acto celebrado en la sede del Centro de Visitante El Torcal.

Cinco millones de cupones reproducen una fotografía del paraje natural del Torcal de Antequera, obra de Rafael A. Haro, con la imagen corporativa del paraje en la esquina superior derecha y el nombre de Málaga en la inferior.

Luque ha destacado que el Torcal de Antequera constituye "una excepcionalidad en el paisaje natural andaluz y español", un patrimonio que, a su juicio, requiere "protección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento desde el respeto medioambiental más escrupuloso".

En este sentido, ha abogado por el mayor consenso entre las distintas administraciones para poner en valor turístico, cultural y medioambiental de este paraje.

Se ha mostrado "orgulloso de llevar la imagen del Torcal a un espacio tan cargado de valores y tan popular y querido como es el cupón de la ONCE porque contribuirá a su promoción, divulgación y proyección en toda España, que es como decir de la riqueza natural de la comarca de Antequera y de la provincia de Málaga".

Para el director provincial de la ONCE, estos cinco millones de cupones suponen "una invitación para descubrir la belleza de los senderos, de la fauna y vegetación del que es considerado como el paisaje kárstico más espectacular de Europa".

El alcalde, por su parte, ha animado a seguir comprando cupones de la ONCE, el día 26 "con más razón", al ser el dedicado a El Torcal, al ayudar así la labor social de la ONCE "como ejemplo de inclusión". "Cuando no se hablaba de inclusión, ya la ONCE estaba realizando actividades y políticas inclusivas, siendo una magnífica organización que iguala a las personas y en la que se le da a las personas que más dificultades tienen una vida absolutamente digna", ha destacado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.