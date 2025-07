Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga analizan la situación de las mujeres privadas de libertad

En otras sesiones se ha hablado sobre ciberseguridad y sobre el sector del cómic

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga han acogido la cuarta edición del seminario 'Ser mujer en prisión', organizado por la Fguma en el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto y dirigido por el jurista Ángel Herbella, que aborda los retos del sistema penitenciario español desde diferentes ópticas.

En esta cita ha participado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien en su ponencia, ha manifestado la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor equidad en el sistema penitenciario: "Nos estamos esforzando en esta materia hasta el punto de que los programas de tratamiento más modernos ya incorporan una perspectiva de género, para que la mujer tenga el mismo trato que tienen los hombres, que son mayoritariamente, los que ocupan las prisiones", ha afirmado.

En esta línea, Ortiz ha recordado que, aunque las mujeres representan solo un 7,2% de la población reclusa en nuestro país, una cifra que obliga, según el secretario general, a "priorizar y dar importancia a su presencia en todas las actividades que se ofrecen: formativas, laborales y de todo tipo".

Preguntado por el estigma que a nivel social todavía soportan las personas privadas de libertad, especialmente las mujeres, Ortiz ha reconocido que todavía existen, pero que hacer que esta visión cambie es uno de los retos de las instituciones.

Además, ha destacado el impulso que se da a la formación dentro de las prisiones, con el objetivo de conseguir una reinserción más efectiva: "Estamos trabajando mucho para que los internos puedan salir con conocimientos básicos de lo que hoy prima en la sociedad: todo lo digital".

Por último, ha querido reconocer la labor que realizan los centros de inserción (CIS), como una de las estructuras básicas dentro del modelo penitenciario. "Los CIS son el elemento de unión entre la tarea que se hace dentro y el paso para un tercer grado, lo que llamamos el régimen de semilibertad. Es muy importante tener el puente antes de salir".

PASIÓN VEGA: "EL ARTE TIENE QUE SER UN CANTO A LA LIBERTAD'

La cantante malagueña Pasión Vega ha sido otra de las voces protagonistas en este seminario, en el que ha mantenido una charla con las mujeres de este centro de inserción para conocer sus historias.

Además, se ha proyectado el cortometraje 'Tr3s razones', dirigido por el cineasta malagueño Enrique García y con música original de la propia Vega, un proyecto que ha recordado como una experiencia transformadora: "Participar en una película que al final es una acción social te ayuda a tomar conciencia de los privilegios que tenemos y de la invisibilidad de esas personas que hace falta sacar a la luz, conocer y reconocer".

En este sentido, ha reivindicado el compromiso del arte como herramienta de transformación: "No creo en el arte sin compromiso, menos aún en los tiempos de crisis. El arte tiene que denunciar, ser crítico y también un hombro en el que apoyarse". Y ha añadido: "Tiene que ser un canto a la libertad y al derecho de pensar".

LOS DESAFÍOS DE LA CIBERSEGURIDAD

La segunda jornada del Curso de verano de la UMA 'Nuevos escenarios de especialización en ciberseguridad y en ciberdelitos' ha contado con la participación de Diego López, especialista senior en tecnología de Telefónica, que ha compartido su visión sobre los desafíos que plantea la ciberseguridad en el contexto de las redes móviles de nueva generación, como la actual 5G o la futura 6G.

El experto ha insistido en que la preparación para combatir estas amenazas debe ser constante: "En ciberseguridad es una carrera continua. Nunca hay que olvidar que el eslabón más débil suelen ser las personas".

Asimismo, ha valorado positivamente el trabajo conjunto con las administraciones públicas en todo lo relacionado con proteger infraestructuras críticas o a la ciudadanía, "la colaboración es absoluta".

Desde Telefónica, López trabaja en la Unidad de Exploración Tecnológica y en cómo el desarrollo de nuevas tecnologías permite "luchar mejor contra amenazas pasadas y futuras". "A día de hoy, bastante más de la mitad de los accesos a Internet o a las aplicaciones conectadas se hace por medio de redes móviles", ha señalado.

Sobre las amenazas actuales, ha explicado que ya no se trata solo de interceptar llamadas, sino de "acceso a datos y a aplicaciones... el tipo de amenaza es el mismo que si controlan tu portátil o un gran ordenador".

Según su experiencia, esta evolución implica asegurar los "agujeros de seguridad" tanto en los dispositivos, que considera ordenadores muy potentes en el bolsillo, como las propias aplicaciones que se instalan en ellos, cada vez más dependientes de estas redes.

Dentro del contexto del seminario, el especialista ha subrayado dos pilares formativos para futuros especialistas en ciberseguridad, entender la criptografía y comprender cómo se controlan las decisiones autónomas, "cada vez más presentes en el entorno digital". Sobre el futuro, López ha aventurado que la llegada de la 6G producirá unas redes más sólidas.

"Nunca se puede garantizar una seguridad al 100%, pero yo confío en que en que vamos a tener herramientas. Es bueno es que la población sea cada vez más consciente de lo que significa y del riesgo al que se expone, ya que el factor humano es esencial", ha concluido.

"EL GRAN RETO DEL CÓMIC HOY ES AUMENTAR EL NÚMERO DE LECTORES"

Montserrat Terrones, directora editorial de Garbuix Books, ha sido la encargada de inaugurar la segunda jornada del curso 'Los oficios de las letras: nuevas líneas en la edición y gestión editorial' con una charla centrada en la edición de cómic y en su experiencia profesional.

Terrones ha señalado que la edición de cómic en España se encuentra en un muy buen momento, porque "se publica mucho y de muy buena calidad", con autores jóvenes creando "obras muy maduras" y con una "calidad gráfica impresionante".

Sin embargo, ha advertido que la producción editorial ha crecido más en proporción al número de lectores y esto acaba perjudicando a autores y editoriales, ya que "las cifras de ventas medias por título bajan". "El gran reto del cómic hoy es aumentar el número de lectores", ha matizado.

Ante este escenario, Terrones ha sumado como desafío el envejecimiento del lector de cómics, apuntando que "mucho del público que lee en su juventud luego se pierde" y que "tendríamos que intentar encontrar formas para que no suceda".

En cuanto a la promoción del sector, se ha mostrado escéptica ante los grandes eventos como la Comic-Con, que contará con Málaga como su primera sede fuera de Estados Unidos, y que a su juicio responden más a intereses de la industria cinematográfica y del merchandising: "Todo suma, pero no creo en las acciones que tienen este carácter tan extraordinario. Lo que necesitamos es trabajo constante, como la lluvia fina que cae de forma continua".

Terrones además es creadora del pionero proyecto divulgativo "Mujeres entre viñetas": "Hablar de autoras y dar a conocer su obra y a ellas mismas es importante porque hasta hace poco no lo estaba haciendo nadie. Cuando entré a trabajar en este sector, mis jefes y otras personas decían que a las chicas no nos gustaban los cómics, que no sabíamos dibujar y que no había autoras".

"Es necesario reivindicar todo el conjunto de figuras de autoras que han aportado un gran valor al medio, pero que justo por el hecho de ser mujeres se las ha ignorado a la hora de escribir la historia del cómic", ha lamentado.