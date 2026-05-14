Daniel Diges y Rubén López presentan el desembarco en julio en Málaga del musical 'El fantasma de la ópera'

Daniel Diges y Rubén López presentan el desembarco del musical 'El fantasma de la ópera' en julio en Málaga. - TEATRO CERVANTES MÁLAGA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Daniel Diges y Rubén López han presentado este jueves el desembarco en Málaga del emblemático musical 'El fantasma de la ópera', obra de Andrew Lloyd Webber, que subirá el telón del Teatro Cervantes de la capital entre el viernes 3 de julio y el domingo 9 de agosto para cerrar la temporada 2025-26.

Así, en la presentación, los protagonistas masculinos de la obra, que encarnan respectivamente a Erik el fantasma y Raoul de Chagny, han interpretado tres temas de la obra como adelanto de la llegada de este exitoso espectáculo.

El director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha recibido a ambos protagonistas en una rueda de prensa en la que se han detallado los méritos artísticos de un gran montaje que tras su paso por Madrid también se ha presentado en México y está arrasando en su gira por nuestra geografía, la primera en su versión en español.

Diges y López han estado acompañados al piano por Jorge Molina y tras la rueda, a la que ha asistido también Ángela Gudino, directora de giras de la productora Letsgo Company, han estampado sus manos en el Museo de Huellas de la tercera planta del templo de la calle Ramos Marín.

En total, Málaga recibirá 45 funciones de este espectáculo que cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París. Las entradas para ver 'El fantasma de la ópera', una producción dirigida por Federico Bellone con dirección musical de Julio Awad, están ya a la venta (de 22 a 75 euros según zona).

'El fantasma de la ópera', considerado como uno de los más espectaculares musicales de la historia, ha sido disfrutado ya por 160 millones de personas en 195 ciudades en 21 idiomas. La versión en español, que recibió el Premio Talía 2024 por la labor del director musical, Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres.

Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación del libreto. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Daniel Diges ('Los miserables', 'Kinky boots') encarna a Erik, el misterioso y atormentado Fantasma, y Ana San Martín ('Mar i Cell', 'El médico') es Christine Daaé, la joven soprano enamorada del apuesto vizconde Raoul Chagny, a quien dará vida el sevillano Rubén Lopez ('Los puentes de Madison').

Y como director musical en gira, Miquel Tejada. Manu Pilas ('Los miserables' y la voz del 'Bella ciao' de la Casa de Papel) es alternante en el papel del fantasma y Judith Tobella ('Los miserables', 'El médico') en el de Christine.

Otras grandes figuras presentes en este musical son la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la 'prima donna' y estrella consentida de la ópera de París, cuyos propietarios son interpretados por Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsier Andre y Firmin, respectivamente).

Piangi lo interpreta el tenor Fran Ortiz. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giry, y Sofía Esteve su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giry. Como ensembles intervienen Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Sonia Gascón, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Alba Roben, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban, Víctor Díaz e Irene Barrios. Los swings son Alberto Jódar, Natxo Núñez y Natalia Pascual.

Tras su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End de Londres el 9 de octubre de 1986 y en Broadway en el Majestic Theatre el 26 de enero de 1988, 'El fantasma de la ópera' ha ganado más de 70 importantes premios teatrales. El 9 de enero de 2006 se convirtió en el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, superando a Cats al alcanzar las 7486 representaciones.

Este musical se despidió por todo lo alto sus representaciones en Madrid durante dos temporadas e inició una gira por más de 20 ciudades, un tour que se alargará hasta comienzos de 2027. Este es un hito en la historia del emblemático musical, ya que es la primera vez que se hace una gira del 'fantasma' en español tras dos temporadas de éxito de crítica y público, una gira inédita para un montaje de esta envergadura.

La mejor tarjeta de presentación de un espectáculo del que ya han quedado enamorados más de 300.000 espectadores en Madrid, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de entretenimiento mundial.

Tras estrenarse en Torrevieja, Burgos, Vigo, Donosti, Valencia, Gijón, Cuenca, Valladolid y Barcelona, donde se exhibió en el Teatro Tívoli hasta el 1 del pasado mes de febrero, 'El fantasma de la ópera está siguiendo su camino durante este 2026 por Andalucía, Baleares, Navarra, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón. El cambio de año estará en Tenerife, y concluirá la gira por el territorio español en enero de 2027 en Gran Canaria.