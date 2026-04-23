Declarado un incendio forestal en un paraje de Casares (Málaga)

Declarado un incendio forestal en un paraje de Casares. - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Casares (Málaga).

Así, según han señalado en un mensaje de su cuenta en la red social X, se han activado varios medios tanto terrestres como aéreos para controlar el fuego.

En concreto, han indicado que en estas tareas participa un helicóptero semipesado, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.