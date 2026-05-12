Declaran culpabilidad parcial del exmarido de Lucía Garrido por matar a tiros a dos hombres que entraron en su finca

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado la culpabilidad parcial del exmarido de Lucía Garrido, condenado por el asesinato de su mujer en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, en relación con la muerte de dos hombres que entraron en su casa un año después del crimen de la mujer. Así, se le reconoce la circunstancia eximente incompleta de legítima defensa.

Según han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, el veredicto fue adoptado por unanimidad por los miembros del Tribunal popular, que ha considerado al procesado culpable de dos delitos de homicidio al haber acabado a tiros con la vida de las dos personas que entraron en su finca.

Pero, han explicado estas fuentes, los jurados han considerado en su veredicto, leído este martes, que las circunstancias del caso no reúnen los elementos necesarios para reconocer la circunstancia que eximen completamente de la pena de la legítima defensa, como había solicitado la Fiscalía y la defensa, que dirige el letrado Guillermo Smerdou.

Los hechos ocurrieron en abril de 2009. Dos hombres, de origen colombiano, acudieron a la finca junto a otras personas y portando armas de fuego, con el fin de "sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaba en su interior". El acusado escuchó un ruido y salió armado, momento en el que se produjo el intercambio de disparos.

Según ha explicado a Europa Press el letrado de la defensa, los jurados estiman en su veredicto que "no encuentran pruebas concluyentes de quien disparó primero", lo que considera clave en esta causa, por lo que entiende que "se ha vulnerado el principio de 'in dubio pro reo' y ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que se dicte en su momento.

Además, la defensa ha pedido que se aplique en la sentencia tanto la eximente incompleta de legítima defensa, como las atenuantes de dilaciones indebidas y de la propia confesión de los hechos por parte de su cliente.

El acusado ha venido sosteniendo que actuó en legítima defensa ante la presencia de ambos hombres, pero el jurado considera en su veredicto que, aunque la situación no fue provocada por él, sí podía haber evitado el enfrentamiento porque estaba alertado de que se iba a producir un asalto a su finca.

Las acusaciones particulares, en representación de las familias de los fallecidos, y la popular, en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han sostenido que no hubo tal defensa propia por parte del procesado y pedían pena de prisión.