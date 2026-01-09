Una delegación europea visita lo que la ciudad de Málaga ofrece para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la UE

Una delegación europea se ha desplazado a Málaga para conocer de primera mano lo que la ciudad ofrece en su candidatura a sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA). - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una delegación europea se ha desplazado a Málaga para conocer de primera mano lo que la ciudad ofrece en su candidatura a sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA). El grupo está integrado por representantes de seis países (Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Hungría y Bulgaria) que han recorrido, entre este jueves y viernes, las tres posibles oficinas incluidas en el dossier de la candidatura, Málaga TechPark y el centro de la capital.

El Gobierno de España, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, presentó el 27 de noviembre la candidatura de Málaga para albergar la EUCA. La creación de una autoridad aduanera europea está incluida entre las medidas de un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023 para mejorar la gobernanza de la Unión Aduanera y servir como motor e impulso de las reformas contempladas.

La sede de la EUCA se decidirá en votación por los colegisladores (Consejo y Parlamento europeos) de acuerdo con un procedimiento de selección tasado y transparente basado en los criterios fijados en una convocatoria pública aprobada el pasado 16 de octubre, que toman en consideración aspectos como las oficinas destinadas a la sede, la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo del entorno, entre otros aspectos.

Además de Málaga, han presentado candidatura otras ocho ciudades: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).