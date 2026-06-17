Detenida una persona por cometer robos en el interior de vehículos y viviendas en Alhaurín el Grande (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, enmarcada en la denominada operación 'Alhauris', ha detenido en Alhaurín el Grande (Málaga) a una persona como supuesta autora de la comisión de varios delitos contra el patrimonio, principalmente hurtos, robos en el interior de vehículos y en viviendas.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de este tipo de delitos cometidos en distintos puntos del término municipal de Alhaurín el Grande, especialmente en zonas diseminadas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores observaron que todos estos hechos presentaban un mismo modus operandi. El autor cometía los ilícitos en vehículos estacionados en parcelas, junto a viviendas aisladas o en el interior de ellas, sustrayendo efectos de fácil transporte como pequeños aparatos electrónicos y otros enseres.

Así, dos episodios de especial relevancia tuvieron lugar cuando el detenido habría accedido a sendas fincas privadas con sus moradores presentes. Al ser sorprendido por estos, habría amenazado con un arma blanca a las víctimas, al objeto de llevar a buen término el hecho delictivo que estaba cometiendo y emprender la huida.

La proximidad geográfica de los hechos, el modus operandi y los indicios obtenidos por los investigadores permitieron a los guardias civiles identificar plenamente y relacionar al detenido con un total de 6 hechos contra el patrimonio, dos de ellos haciendo uso de la intimidación.

En el momento de su detención, a este individuo le constaba una requisitoria judicial de detención y personación por la comisión de hechos análogos. El detenido fue puesto a disposición judicial por la supuesta comisión de un delito continuado de hurto y otro de robo con intimidación, decretándose su ingreso en prisión.