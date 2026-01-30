Detenida por robar a una mujer mientras hacia la compra en un supermercado de Fuengirola (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Fuengirola (Málaga) a una mujer, de 47 años, por su presunta responsabilidad en un delito de hurto perpetrado contra una ciudadana que hacía la compra en un supermercado de la localidad.

Así, con ayuda de una compinche, que utilizó una maniobra de distracción, la detenida aprovechó un descuido de la víctima para introducir la mano en su bolso y sustraerle un sobre que contenía dinero en efectivo, ha indicado la Policía Nacional.

Por último, desde la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho un llamamiento para estar prevenidos, aumentando la actitud vigilante ante acercamientos sospechosos de personas desconocidas, aún cuando puedan resultar inofensivas y nos ofrezcan ayuda. Al respecto, han indicado que tales acciones podrían esconder una maniobra delictiva.