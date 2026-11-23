Los 24 kilos de hachís aprehendidos en el puesto principal de Manilva (Málaga). A 21 de septiembre de 2026. - AUGC

MANILVA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas que transportaban 24 kilos de hachís en un vehículo por la AP-7, según ha facilitado la Asociación Unificada de Guardias Civiles a Europa Press. Asimismo, uno de los detenidos intentó huir a pie, precipitándose por un barranco durante una persecución campo a través. El conductor, que emprendió la huida, ha ingresado en prisión, mientras que el copiloto ha quedado en libertad provisional.

La Guardia Civil, a través de agentes pertenecientes al Puesto Principal de Manilva (Málaga), ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras intervenir un total de 24 kilogramos de hachís que transportaban en el interior de un vehículo, tal y como ha detallado el citado sindicato en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, 21 de noviembre, sobre las 10,30 horas, cuando componentes del Puesto Principal de Manilva se encontraban realizando un dispositivo de control de vehículos y personas en la autopista AP-7, concretamente a la altura del punto kilométrico 142,800.

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a dar el alto a un turismo ocupado por dos varones. Al inspeccionar el maletero del vehículo, localizaron dos maletas que contenían una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

En el momento en que los agentes se disponían a abrir una de las maletas, el conductor emprendió repentinamente la huida a pie, atravesando la autopista y adentrándose en una zona de monte de difícil acceso.

Inmediatamente, varios guardias civiles iniciaron una persecución campo a través, durante la cual el individuo se precipitó por un barranco. Los agentes continuaron tras él, teniendo que superar una zona de abundante vegetación, atravesar varios zarzales y franquear una alambrada de casi dos metros de altura.

Finalmente, tras aproximadamente cinco minutos de persecución, los agentes consiguieron alcanzar y detener al individuo, evitando que lograra darse a la fuga. El segundo ocupante del vehículo, que viajaba como copiloto, también fue detenido en el lugar de los hechos.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil intervino 24 kilogramos de hachís, procediendo a la detención de ambos individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión del conductor que había protagonizado la huida y la libertad provisional del copiloto.

La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Manilva, en el marco de los dispositivos de prevención y lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollados en su demarcación.