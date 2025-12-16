Detenido en Alhaurín el Grande tras arrebatarle un bolso con 5.000 euros a una mujer a la salida de un salón de juegos

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el municipio malagueño de en Alhaurín el Grande como presunto autor de un robo con violencia e intimidación tras asaltar violentamente a una mujer a la salida de un salón de juegos.

El hombre asaltó a una mujer, arrebatándole violentamente el bolso que contenía 5.000 euros, dinero que la víctima acababa de cobrar en premios en un salón de juegos de Alhaurín el Grande.

Los hechos se desencadenaron cuando el asaltante observó a su víctima dentro del establecimiento. Según las primeras averiguaciones, en el marco de la operación 'Vestigia', el agresor vigiló detenidamente a la mujer mientras esta cobraba una importante suma de dinero, confirmando así su potencial botín.

Esta vigilancia se extendió fuera del establecimiento, donde el delincuente siguió a la mujer para encontrar el momento oportuno para cometer el robo.

El ataque se produjo en plena vía pública, donde el detenido se abalanzó sobre la mujer, iniciando un violento forcejeo para arrebatarle el bolso. El asalto no sólo resultó en la sustracción del dinero, sino que la víctima sufrió lesiones físicas a consecuencia de la agresión y tuvo que ser atendida de urgencia por los servicios médicos.

La investigación llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Alhaurín el Grande, resultó crucial para la rápida resolución del caso.

Tras las gestiones llevadas a cabo y junto con los testimonios de la víctima y de varios testigos presenciales, permitieron a los investigadores identificar y localizar al sospechoso. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coín (Málaga), que decretó su ingreso en prisión provisional.