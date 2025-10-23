Un detenido tras el apuñalamiento de un hombre en el abdomen en Málaga capital

Archivo - Agente de la Policía Nacional junto a un vehículo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha sido detenido en Málaga capital por la Policía Nacional en relación con el apuñalamiento el pasado martes, 21 de octubre, de un varón de 54 años que presentaba una herida en el abdomen y por la que fue ingresado en un centro hospitalario.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press. El grupo de homicidios de la Policía Nacional mantiene una investigación en torno a este suceso.

Desde el sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía han informado que el pasado martes, a las 17.10 horas, recibieron un aviso de que un hombre había sido apuñalado en la avenida de Europa de Málaga capital.

Los testigos advertían de que, al parecer, un hombre había sido apuñalado por otro con un cuchillo y presentaba una herida en el abdomen, por lo que el 112 dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

Ante la gravedad de la herida, los sanitarios decidieron trasladar al herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que la Policía Nacional se hizo cargo del caso, respecto al cual ha tenido lugar la mencionada detención.