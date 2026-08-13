Detenido por asaltar establecimientos en Fuengirola (Málaga) e intimidar con un cuchillo a las víctimas

Cuchillo intervenido en una operación policial - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un presunto asaltante de comercios en Fuengirola (Málaga). La investigación ha permitido identificar, localizar y arrestar al sospechoso, de 22 años, que actuaba en solitario y en horario nocturno, intimidando a las víctimas con un cuchillo de grandes dimensiones, el cual ha sido intervenido.

Al artífice de estos hechos se le imputan cuatro delitos de robo con violencia y otro de daños, perpetrados en menos de 24 horas contra dos hoteles, una hamburguesería y un repartidor de comida a domicilio, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras la detención y el trámite de las diligencias correspondientes, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial, y actualmente se encuentra en prisión de forma preventiva.

El primer robo se produjo la madrugada del día 4 de agosto, en torno a las 02,30 horas, en un hotel de la localidad de Fuengirola. Un atracador accedió al hall del establecimiento vistiendo una sudadera con capucha con la que se cubría parte del rostro, interesándose por una habitación, aunque sin llegar a alojarse, en una primera aproximación que le valdría para valorar la viabilidad de perpetrar el asalto.

Tras salir del establecimiento, el sujeto regresó un poco más tarde al mismo y esta vez sí, tras extraer de entre sus ropas un cuchillo de gran tamaño, amenazó al recepcionista y se apoderó del dinero de la caja registradora para, a continuación, emprender la huida.

Instantes después un aviso a los servicios de emergencias informaba del asalto, cuya investigación recayó en el Grupo de Robos de la Comisaría de Policía Nacional en Fuengirola.

La noche siguiente, día 5 de agosto, a las 01,30 horas, se recibió llamada a la Policía informando de un doble asalto que afectaba a una hamburguesería y a un repartidor de comida rápida, que resultó ser empleado del mismo 'burguer'.

Según las pesquisas, el asaltante accedió primero al restaurante y amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a un trabajador. Así se hizo con el dinero de la caja registradora para, seguidamente, emprender la huida, no sin antes amedrentar, nuevamente con el arma, a un repartidor y robarle la motocicleta, que posteriormente abandonó en vía pública --siendo recuperado el vehículo por las unidades policiales--.

En el transcurso de apenas una hora se tuvo conocimiento de un nuevo robo, el último de los que se tiene conocimiento, en un hotel próximo al paseo marítimo de Fuengirola, que apuntaba al mismo autor que los asaltos anteriores.

Otra vez un varón con un cuchillo accedía a la recepción causando múltiples daños, ya que fracturó una cristalera del establecimiento con un macetero. Tras hacerse con la caja registradora, emprendió la huida y se dejó el arma blanca utilizada en el asalto al darse a la fuga.

Los investigadores tomaron declaración a todas las víctimas y, tras revisar las cámaras de seguridad y video vigilancia, llegaron a la certeza de que se trataba de un mismo autor, aunando esfuerzos para su plena identificación y pronta localización, al fin de frenar la escalada de violencia protagonizada por el sospechoso.

La actuación de los especialistas de Policía Científica en las respectivas inspecciones técnico policiales de los distintos establecimientos también resultó fructífera para la investigación, llegando a identificar plenamente al responsable de los ilícitos penales.

Una vez se dispuso el dispositivo de búsqueda y localización del sospechoso, los investigadores procedieron a la detención de este, el cual se encontraba oculto en las instalaciones de una planta de gestión de residuos, si bien el mismo no opuso resistencia a la detención. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el investigado fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.