Detenido el conductor del coche en el que falleció una joven tras un accidente el domingo en Estepona (Málaga)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al joven que conducía el coche en el que falleció una joven tras un accidente ocurrido a última hora de la noche del pasado domingo, 14 de septiembre, en la carretera A-7175 en la localidad malagueña de Estepona.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, quienes han apuntado que se le detuvo por los supuestos delitos de homicidio imprudente y lesiones. Además, también dio positivo en alcohol.

Los hechos sucedieron sobre las 23.47 horas. Según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios conductores alertaron de un choque entre dos coches a la altura del kilómetro 2 de la referida carretera.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación (CPB) para liberar a la víctima mortal, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

La víctima volvía, según la información adelantada por diario 'SUR', de una boda, y en el vehículo que conducía el detenido, de unos 20 años y que también resultó herido, también iba el novio de la joven.