Detenido por disparos intimidatorios desde la ventana de un inmueble en el barrio de Las Castañetas en Málaga capital

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 27 años como presunto autor de los disparos intimidatorios efectuados desde la ventana de una vivienda en el barrio malagueño de Las Castañetas, incidente ocurrido el pasado 13 de febrero en la capital.

Los agentes han efectuado registros en dos inmuebles relacionados con el investigado, interviniéndose dos armas cortas de fuego, una escopeta, cartuchería, unos grilletes, un machete, dos chalecos antibalas, 36.175 euros en efectivo, piezas de hachís con un peso aproximado total de tres kilogramos, 220 gramos de cocaína y tres bombonas de óxido nitroso, entre otros efectos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El arrestado, al que atribuyen delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

La investigación, asumida por agentes del Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial, se inició la noche del 13 de febrero, cuando se tuvo conocimiento de unas detonaciones efectuadas desde la ventana de una vivienda, en Las Castañetas.

Como la borrasca 'Oriana' al paso por la provincia, precisamente de la que recibe su nombre la operación policial, un hombre efectuaba varios disparos intimidatorios al aire, que generaron alarma en el vecindario. Según las pesquisas, el tiroteo estaría motivado por una discusión de tráfico previa.

Las detonaciones, que no ocasionaron daños personales, acarrearon un gran despliegue policial que conllevó una primera actuación de las patrullas, en la vivienda desde la que se habían efectuado los disparos, recuperando, en una requisa inicial, un arma corta de fuego y una escopeta, ambas aptas para abrir fuego, si bien el artífice de los tiros había conseguido escapar.

Así, continuando con las averiguaciones, los agentes con funciones propias de Policía Judicial continuaron con el registro en la vivienda, interviniéndose una tercera pistola con su cargador correspondiente y cartucho en recámara, un machete, dos chalecos antibalas, varias piezas de hachís, recipientes con marihuana en cogollos, una picadora de cannabis, tres bombonas de óxido nitroso --también conocido como gas de la risa--, y telefonía móvil.

La "peligrosidad" del fugado propició un importante dispositivo de búsqueda con la colaboración de unidades especializadas, como es el caso del grupo de Sistemas Especiales, que permitió seguir la pista del sospechoso.

Finalmente, con apoyo también de los GOES, los investigadores llevaron a cabo un segundo registro en la vivienda de un familiar del prófugo, el 27 de febrero en el barrio malagueño de El Torcal, que culminó con la detención del autor del tiroteo y la intervención de 36.175 euros en efectivo, unos grilletes, 220 gramos de cocaína y 26 pastillas, de 100 gramos cada una, de hachís. Tras la puesta a disposición judicial del joven arrestado, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.