Detenido un extorsionador en Ronda (Málaga) que amenazaba a hombres con la difusión de imágenes comprometedoras

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MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda (Málaga) a un hombre de 36 años por extorsionar presuntamente a varones con difundir imágenes comprometedoras a través de las nuevas tecnologías.

El investigado, que ya fue arrestado recientemente al frente de una supuesta trama de explotación sexual de mujeres en casas de citas en la localidad malagueña, habría utilizado ahora las imágenes de los sistemas de video-vigilancia de los clubes para amenazar a clientes captados mientras accedían a tales negocios, exigiéndoles dinero a cambio de no publicar los contenidos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación por extorsión fue asumida por agentes del Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda tras una denuncia de un hombre que informaba de las amenazas que venía recibiendo por parte de un sujeto, que le exigía dinero para no difundir imágenes que comprometían su intimidad. A la primera denuncia se le sumaron, más tarde, otros casos de nuevos afectados.

Las imágenes grabadas por cámaras de video-vigilancias, sin consentimiento de los perjudicados, serían utilizadas por el investigado con fines delictivos. El sospechoso reclamaba cantidades económicas significativas a las víctimas bajo la amenaza de difundir instantáneas comprometedoras de las mismas.

Las pesquisas condujeron hasta una persona que recientemente había sido investigada por la Ucrif de la Comisaría Provincial y el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Ronda, en relación con un grupo criminal de explotación sexual de mujeres ya desarticulado.

Los agentes, con el transcurso de las diligencias, constaron cómo se estaban divulgando nombres en redes sociales de posibles asiduos a los clubes, aún sin haber frecuentado los negocios. Las injurias habían causado un clima de zozobra entre los ciudadanos de la comarca.

Finalmente, en un amplio dispositivo para localizar al presunto extorsionador, los agentes detuvieron al sospechoso por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y obstrucción a la justicia. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.