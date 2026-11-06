Esclarecen en Sevilla una estafa de 20.000 euros a un empresario que pagó una factura a un proveedor falso

Agente de la Guardia Civil en Sevilla - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha esclarecido una estafa de unos 20.000 euros cometida contra un empresario de Brenes que pagó esta cantidad por una factura falsificada a un proveedor distinto al habitual.

El denunciante indicó que había recibido un correo electrónico en el que se adjuntaba una factura con un número de cuenta bancaria diferente al utilizado habitualmente en sus relaciones comerciales, según ha expresado la Guardia Civil en un comunicado.

Sin advertir la modificación, efectuó la transferencia por el importe indicado, aunque desconocía tanto la titularidad de la cuenta de destino como la existencia del fraude.

Tras realizar las comprobaciones oportunas con su entidad bancaria, descubrió que los datos no se correspondían con los del proveedor y que la operación no podía ser retrocedida.

Así, presentó la correspondiente denuncia telemática y aportó la factura original del proveedor y la factura falsificada.

Finalmente, especialistas de la CiberComandancia analizaron la documentación aportada por la víctima para determinar las modificaciones introducidas y las circunstancias en las que se produjo el desvío del dinero.

Una vez finalizadas las actuaciones, se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Lora del Río (Sevilla).