Detenido un hincha de fútbol por acceder al estadio de la Rosaleda de Málaga cuando lo tenía prohibido por sentencia

Imagen de archivo de un dispositivo de la Policía Nacional por un partido de Málaga CF. - CNP

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hincha del Málaga por acceder al estadio de La Rosaleda de la capital malagueña para un partido, cuando lo tenía prohibido por sentencia, de forma que se saltó dicha medida cautelar.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que señalan que el hombre se saltó la prohibición de acceso en el partido Málaga CF-Las Palmas, que correspondía a las semifinales de la fase final de ascenso a la primera división del fútbol español, encuentro que causó gran expectación y fue declarado de alto riesgo.

Durante el dispositivo policial llevado a cabo en este encuentro deportivo, el pasado día 10, efectuado por parte de diversas unidades de la Comisaría Provincial de Málaga, agentes pertenecientes a la Brigada de Información, integrados en dicho dispositivo, detectaron en las inmediaciones y en el interior de la Rosaleda a un conocido hincha que tenía prohibido el acceso a este tipo de espectáculos.

La Comisaría Provincial de Málaga estableció un dispositivo multidisciplinar durante el cual agentes de información localizaron a este individuo, "conocido por su implicación en desórdenes públicos, el cual estaba en las inmediaciones del estadio malagueño poco antes de la hora de inicio del partido.

Al joven, de 27 años, le constaba una prohibición de acceso a espectáculos relacionados con el fútbol dictada por la Audiencia Provincial de Málaga por sentencia firme en vigor, motivo por el que los agentes llevaron a cabo un seguimiento discreto constatando el intento de acceso al estadio por la puerta cero, han señalado.

Dicha puerta requería identificación mediante abono, correspondiente a la grada de animación, y donde se ubican los miembros de la conocida hinchada malagueña. Al serle denegado el acceso, logró adentrarse en el estadio por otra puerta con una entrada válida.

Tras su localización, con el apoyo de las cámaras de la Unidad de Coordinación Operativa, este individuo permaneció ocupando una localidad durante la primera parte del encuentro.

Para evitar un altercado mayor y valorando la actuación más segura para los asistentes en el interior del campo, los agentes optaron por comunicar la presencia de este hombre a personal uniformado de la Unidad de Intervención Policial y le detuvo al finalizar el partido por un delito de quebrantamiento de condena.

Según han señalado desde la Comisaría, el detenido "es ampliamente conocido por la Policía Nacional por su implicación en otros altercados", todos ellos relacionados con desórdenes públicos en el ámbito del fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación.

Precisamente, la prohibición que le impedía el acceso a estadios de fútbol tiene como origen su implicación, junto con otros radicales, en los disturbios acontecidos al término de un partido, el Málaga-Ibiza, en la última jornada de la Liga Smartbank, el 27 de mayo de 2023, donde se volcaron contenedores y se produjo el incendio de uno de ellos; así como desórdenes públicos, daños e incluso atentado a agentes de la autoridad.

En ese caso, durante la llamada operación 'Pescador' llevada a cabo en varias fases los agentes de información lograron la detención de 18 personas relacionadas con estos hechos.