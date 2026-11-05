Detenido en Málaga un hombre de 41 años por tenencia y distribución de pornografía infantil

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 43 años por su presunta participación en un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.

El arresto se ha producido gracias a la colaboración de una empresa del sector tecnológico. Una asistencia técnica sobre un equipo informático ha puesto al descubierto un delito de corrupción de menores, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han arrestado a un demandante de servicios de un comercio en el ámbito tecnológico, tras constatarse que almacenaba y distribuía archivos de naturaleza pedófila en su ordenador particular.

De un primer análisis del ordenador bajo sospecha se obtuvieron indicios de que su propietario lo utilizaba como medio para la descarga, almacenamiento y distribución de archivos relativos a la explotación sexual de menores.

Tras un primer examen, los investigadores hallaron programas informáticos instalados en el equipo utilizados para la descarga de archivos mediante red 'peer to peer', de usuario a usuario o entre iguales.

Así, continuando con las pesquisas, y una vez obtenidos suficientes indicios del ilícito penal, los ciberagentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, en Málaga capital.

Finalmente, como resultado de la diligencia, se intervinieron 14 dispositivos de almacenamiento masivo de información en los que se localizaron miles de archivos de contenido pedófilo, muchos de una dureza extrema en materia de abuso de menores.

Tras su detención por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, el sospechoso ya ha sido puesto a disposición judicial.