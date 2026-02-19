Detenido en Málaga por agresión sexual a una joven con discapacidad

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la provincia de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a una joven con discapacidad, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

El hombre fue puesto a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 2 de Torrox y se encuentra en libertad provisional, han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que la causa pasará a tramitarse por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital malagueña.

La investigación, según ha adelantado diario 'Sur', se inició después de que la hermana de la víctima llamara al 112 para advertir de que la joven había estado horas fuera y había regresado sin ropa interior y con magulladuras, apuntado a que sospechaba que podría haber sufrir una presunta agresión sexual.

Tras aconsejarle acudir a un centro hospitalario, asistireron y se activó el protocolo, alertando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según las pesquisas, al parecer, la joven había conocido en una red social a un hombre, de unos 50 años, que le habría propuesto quedar. Presuntamente, la llevó a su domicilio, en la zona oriental de la provincia, donde se habría producido la presunta agresión sexual. La Guardia Civil localizó al individuo, que fue arrestado.