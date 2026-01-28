Detenido en Málaga el casero de un inmueble por amenazar con un arma de fuego a su inquilino

Efectos intervenidos en una operación policial - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 64 años por presuntamente amenazar con un arma de fuego a su compañero de piso, de 46, al objeto de que este abandonara el domicilio.

El sospechoso, que resultó ser el casero del inmueble, alquiló una habitación a la víctima y, desde hacía un tiempo, convivían en la misma vivienda, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Una denuncia del perjudicado, interpuesta en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Este, dio inicio a una investigación que ha culminado con el arresto del agresor por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas.

Un dispositivo establecido para localizar al denunciado, sobre el ya constaban anteriores intervenciones en un contexto conflictivo, condujo finalmente a su detención.

En un registro en la vivienda, los investigadores intervinieron una pistola real y su cargador; una lanza fabricada artesanalmente; una navaja de grandes dimensiones; y dos puñales. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.