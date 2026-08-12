Detenido en Málaga un hombre por apuñalar a otro por la espalda tras una discusión

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa tras apuñalar a otro, de 48 años, con el que había mantenido una discusión previa.

Los hechos ocurrieron sobre la medianoche del jueves al viernes 31 de julio en calle Actriz Rosario Pino, ha indicado la Policía Local en un comunicado. Una dotación que patrullaba por la zona escuchó fuertes voces al tiempo que era requerida por una pareja que alertó de una reyerta en un bar.

Así, mientras se dirigían al lugar, los policías locales se cruzaron con dos hombres que huían a la carrera. Tras interceptarlos, observaron que uno de ellos presentaba restos de sangre en la cabeza, el rostro y la ropa. El individuo manifestó de forma espontánea que acababa de apuñalar a un hombre y había tirado el cuchillo a las puertas del bar en el que se inició la disputa.

Ante tales afirmaciones, los agentes lo introdujeron en el vehículo policial para asegurar su custodia. Acto seguido, uno de los policías locales se dirigió al establecimiento junto al acompañante del retenido, que resultó ser su hermano.

Una vez allí, localizó a la víctima, que se encontraba muy dolorida, sentada en la terraza del local. Momentos después, se personaron en el lugar servicios médicos que habían sido requeridos, quienes evacuaron al herido en ambulancia a un centro hospitalario.

Asimismo, los policías locales localizaron en las inmediaciones e intervinieron el arma empleada en la agresión, un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con hoja ancha de 19 centímetros de longitud.

Según pudieron determinar los agentes tras entrevistarse con testigos e implicados, familiares de ambas partes mantuvieron una discusión previa en la que mediaron amenazas. En un momento dado, el presunto agresor dijo marcharse a casa, regresando unos diez minutos después con el cuchillo oculto entre sus ropas y atacando a la víctima por la espalda, alcanzándola en el costado derecho.

Tras interesarse por su estado, los agentes pudieron saber que el herido se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), si bien, en principio, no se temía por su vida.

Por los hechos, los policías locales procedieron a la detención del presunto agresor y a su traslado, en primera instancia a un centro médico para ser asistido, y, posteriormente, a dependencias policiales, para finalmente ser puesto a disposición judicial.