Detenido en Málaga un hombre especializado en robar patinetes

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MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 45 años por su presunta responsabilidad en la comisión de cuatro delitos de hurto, que tenía predilección por la sustracción de patinetes.

La investigación ha sido llevaba a cabo por agentes del Grupo I de Judicial de la Comisaría de Distrito Centro y, además de los citados medios de desplazamiento, se han localizado un bolso de marca valorado en 300 euros, cascos y un teléfono móvil, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El sospechoso se dedicaba a perpetrar delitos contra el patrimonio, principalmente en la zona centro de la capital malagueña. Los investigadores del distrito, que permanecían atentos ante un aumento de sustracciones de patinetes en la ciudad, iniciaron la investigación ante un robo acontecido en calle Armengual de la Mota, cuando la víctima se dirigía al gimnasio, y otro en la Plaza de la Merced.

Además, se daba la circunstancia de que en uno de los robos de patinetes, el artífice de los hechos delictivos perdió su propio teléfono móvil en la huida, pudiendo los agentes reconocerle al observar cómo en el fondo de pantalla del terminal extraviado aparecía una fotografía del sospechoso, que resultó ser un viejo conocido de los agentes.

Tras realizar gestiones para su localización, siendo inicialmente infructuosas, la Policía Nacional insertaba una requisitoria policial que instaba al arresto del investigado.

Precisamente, el sospechoso fue detenido con posterioridad por un hurto en el interior de un vehículo y, además, por la citada requisitoria. En el momento de la detención le fueron intervenidos varios objetos de dudosa procedencia, entre ellos un teléfono móvil cuya sustracción --al descuido-- había sido denunciada por un taxista que prestaba servicio en la capital.