Detenido por la muerte a puñaladas de su pareja en San Pedro Alcántara en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha sido detenido este pasado lunes por, presuntamente, matar a puñaladas a su pareja en San Pedro Alcántara, núcleo poblacional del municipio malagueño de Marbella, según han confirmado fuentes policiales.

La víctima, un hombre de 35 años, presentaba heridas de arma blanca, según han señalado las citadas fuentes. Las diligencias policiales se están practicando en el ámbito de la violencia doméstica.

Al parecer, víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales. Fue a través de un requerimiento ciudadano como se tuvo conocimiento del crimen.

Según han apuntado, el presunto autor confesó la comisión del homicidio a la llegada de los agentes al domicilio donde fue localizada sin vida la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las 16,15 horas de este pasado lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de una presunta agresión en una vivienda en calle Castilla. De inmediato, dieron aviso a los efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios.