Un detenido tras una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Málaga

MÁLAGA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación 'Pecunia' contra el blanqueo de capitales procedente de narcotráfico y ha detenido a una persona relacionada con los hechos y a la que le constaba una Orden Europea de Detención (OED) dimanante de Dinamarca.

Esta operación se inició como consecuencia de la denominada operación 'Causa' desarrollada hace dos años en la provincia contra el narcotráfico y llevada a cabo por la Guardia Civil y la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de la policía danesa.

Durante este tiempo los investigadores han podido determinar que existía una red criminal dedicada a blanquear los beneficios ilícitos procedentes del narcotráfico en España a través de la compra-venta de inmuebles en España y de licencias VTC, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Por ello, los investigadores continuaron con la colaboración policial al objeto de desarticular en su totalidad la organización criminal. Tras esta colaboración, la Guardia Civil recibió este mismo mes una Orden Europea de Detención dimanante de las autoridades danesas contra el principal investigado de estos hechos, un ciudadano español con residencia en la provincia de Málaga.

Así, en cumplimiento del auxilio judicial europeo, el pasado día 8 de junio los guardias civiles lograron localizar e identificar a este individuo en la localidad malagueña de Mijas, procediendo a su detención.

De igual modo, se procedió al registro de las dos viviendas que frecuentaba, ubicadas en las localidades malagueñas de Mijas y Benalmádena. En los registros los guardias civiles aprehendieron 199.730 euros en metálico, cuatro relojes y numerosas joyas de prestigiosas firmas internacionales, varias licencias VTC de empresas, una pistola táser, tres vehículos y distintos dispositivos electrónicos.

Con esta operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por la NSK de Dinamarca, se ha desarticulado este grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El detenido ha sido puesto a disposición la Audiencia Nacional en Madrid.