Un detenido como presunto autor del asesinato de un hombre en los Jardines de Picasso de Málaga en 2021. - CNP

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por su presunta relación con el asesinato sucedido en los Jardines de Picasso de la capital malagueña en noviembre de 2021, cuando un viandante localizó a la víctima bajo uno de los bancos de dicha zona, falleciendo finalmente esta persona a causa de las heridas que presentaba.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han indicado que las pesquisas del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga y a los avances científicos y las innovadoras técnicas empleadas en el laboratorio ADN de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de Granada han permitido la identificación pericial del presunto autor y su posterior e inmediata detención.

Los hechos tuvieron lugar en concreto el 30 de noviembre de hace cuatro años, cuando un viandante encontró el cuerpo ensangrentado de un hombre, bajo uno de los bancos de los Jardines de Picasso de Málaga, aún con signos vitales. La víctima, de 59 años, falleció pocas horas después en el hospital a donde había sido trasladado, a causa de la gravedad de las lesiones que presentaba.

Desde que se tuvo conocimiento del suceso, el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga inició "una larga, ardua y difícil investigación", han señalado, al tiempo que han considerado "crucial para la resolución del caso el trabajo conjunto de las distintas unidades policiales: judicial y científica".

Así, han indicado que los vestigios recogidos por la Brigada Provincial de Policía Científica en la primera inspección ocular fueron remitidos al Laboratorio de Biología ADN de Granada, de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, donde efectuaron un cribado con los posibles sospechosos; ya que la hipótesis que se barajó inicialmente, y que finalmente resulto óptima, se basaba en que el presunto autor de los hechos sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido al igual que la víctima.

Gracias a los avances científicos y las innovadoras técnicas empleadas en el citado Laboratorio ADN, en conjunción con los datos aportados por el Grupo de Homicidios permitieron que la investigación culminara con la identificación pericial del presunto autor de la brutal agresión, y su posterior e inmediata detención, practicada el pasado día 11 de este mes, precisamente a escasos metros del lugar donde se produjeron los hechos.

Tras la práctica de todas las diligencias policiales el detenido ha sido puesto a disposición judicial este viernes, han señalado desde la Comisaría provincial.