Un detenido en relación con la muerte violenta de una mujer en Benahavís (Málaga) la pasada semana

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta relación con el asesinato de una mujer la pasada semana en la localidad malagueña de Benahavís.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes han señalado que la detención de esta persona se ha producido en el municipio malagueño de Istán como resultado de la investigación y búsqueda del supuesto autor del asesinato.

Los hechos se produjeron el pasado 22 de julio. Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad, donde fue localizado el cuerpo de la mujer, de 45 años, con signos de violencia.

Inicialmente, la investigación descartó la violencia de género en este crimen, ya que, según señaló en ese momento el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "no hay constatado relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa y la mujer" de 45 años.