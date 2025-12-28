Detenido tras saltarse un control de la Policía Local en Málaga y ser perseguido hasta Benalmádena

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este domingo, en pleno temporal y cuando estaba activo el aviso rojo por lluvias en Málaga, después de saltarse un control de la Policía Local en la capital y ser perseguido hasta la localidad malagueña de Benalmádena.

En concreto, según han precisado fuentes municipales, el conductor se saltó en la noche de este pasado sábado un control de Policía Local en la avenida Valle Inclán.

Tras ello, los efectivos policiales de Málaga lo persiguieron hasta la localidad de Benalmádena donde fue detenido por la Policía de este municipio. La investigación la lleva a cabo la Policía Nacional.