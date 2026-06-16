Detenidos los dos supuestos autores de disparos contra una vivienda de Cuevas Bajas (Málaga) a finales de mayo

Guardia Civil detiene a los dos supuestos autores de disparos contra una vivienda de Cuevas Bajas a finales de mayo. - GC MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido, dentro de la denominada operación 'Bartol', a los dos supuestos autores de los disparos contra una vivienda ubicada en la localidad de Cuevas Bajas (Málaga) en la madrugada del pasado día 31 de mayo. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión sin fianza de ambos.

Así lo han informado en una nota en la que han señalado que la Guardia Civil fue alertada de varias detonaciones junto a una vivienda de la citada localidad. Los agentes detectaron hasta 14 impactos de bala en la fachada y ventanas de la vivienda antes mencionada, logrando penetrar algunas de ellas al interior del domicilio, lo que parecía ser el objetivo de los disparos.

Los impactos se efectuaron con un arma del calibre 7,62 milímetros, un tipo de munición utilizada en armas de guerra. Se da la circunstancia que, horas antes de este episodio violento tuvo lugar otro similar en la cercana localidad de Cuevas de San Marcos, donde según varios testigos, otra persona realizó varios disparos con un arma de fuego contra otra vivienda.

Según han indicado, los investigadores han podido demostrar que estas detonaciones fueron efectuadas presuntamente por uno de los ahora detenidos.

Mientras la investigación avanzaba, la Guardia Civil desplegó durante varios días un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en las poblaciones de la comarca norte de la provincia debido a la alarma social generada por estos hechos.

Gracias a la inspección técnico ocular y al análisis de varias pruebas obtenidas, los investigadores lograron conocer la identidad de los dos supuestos autores que, tras la comisión de los hechos, habrían huido hasta la localidad de Torremolinos (Málaga) para ocultarse.

Varios días más tarde, los agentes localizaron a uno de los individuos hospedado en Torremolinos (Málaga). Para ello, habría usado un documento de identidad falso. El otro estaba en la misma localidad oculto en la vivienda de su ex pareja, víctima de malos tratos y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento, hecho que agravaba la situación.

Debido a la peligrosidad de los individuos, se llevó a cabo un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de ambos. En el momento del arresto, portaban 11.000 euros en metálico, documentación falsa y las llaves de un vehículo utilizado para cometer el ilícito.

Seguidamente se realizaron cuatro registros domiciliarios y varias inspecciones en naves de aperos que eran frecuentadas por los detenidos en varias localidades de las provincias de Málaga y Córdoba. En ellas se hallaron dos plantaciones indoor de marihuana, aprehendiéndose dos kilogramos de hachís y varias bolsas de marihuana envasadas al vacío, además de útiles para la producción y distribución de la droga.

Los detenidos han sido puestos a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Archidona por la supuesta comisión de los delitos de amenazas, desórdenes públicos, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, receptación, cultivo de sustancias estupefacientes, quebrantamiento de medidas cautelares, usurpación de estado civil, daños y defraudación de fluido eléctrico. Para ambos se ha decretado prisión sin fianza.

La operación, que continúa abierta al objeto de localizar el arma utilizada y la posible participación de otras personas, ha sido desarrollada por guardias civiles pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Antequera (Málaga), que han contado con el apoyo de unidades pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga y Córdoba, además de policías locales de las poblaciones afectadas.