Detenidos en Málaga dos jóvenes relacionados con el robo de gallos de pelea en propiedades privadas

Detenidos dos jóvenes relacionados con el robo de gallos de pelea en propiedades privadas - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes aficionados a la cría de gallos de pelea por su presunta responsabilidad en dos delitos de robo con fuerza en fincas enclavadas en Los Montes de Málaga y en la localidad malagueña de Cártama.

Los arrestados entraron en las propiedades privadas tras sortear el perímetro exterior, al objeto de sustraer aves de combate, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Norte en Málaga, se inició al recibir una denuncia por un robo de gallos de pelea en un domicilio situado en una finca en Los Montes de Málaga.

A la denuncia inicial se le sumó un segundo hecho delictivo, en las mismas circunstancias y con el mismo propósito, esta vez en el municipio de Cártama.

Como consecuencia de los hechos denunciados, los investigadores iniciaron las pesquisas para identificar a los responsables de los hechos. Resultó muy importante la declaración de uno de los perjudicados, el cual se hallaba en la finca en el momento en el que los intrusos accedieron y pudo ahuyentarlos a gritos, aportando los datos de la matrícula de un vehículo utilizado en la huida por los sospechosos.

Tras las averiguaciones, los agentes pusieron nombre y apellidos a dos jóvenes, de 20 y 23 años, implicados en la trama. Uno de ellos había salido de prisión recientemente tras ser condenado por delitos de la misma naturaleza.

Finalmente, en el marco de la operación 'Cresta', los agentes detuvieron a los sospechosos, a los que atribuyen dos delitos de robo con fuerza y otro de estafa --este último delito guarda relación con el suministro de combustible en estaciones de servicio sin abonar el producto--. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.