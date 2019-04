Díaz asegura que "el plan naranja de Ciudadanos hará más fácil la vida a los 117.000 autónomos de Málaga"

Publicado 24/04/2019 12:02:44 CET

MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Málaga Guillermo Díaz ha asegurado este miércoles que el plan comprometido por el partido naranja en apoyo de los emprendedores "hará más fácil la vida de los 117.000 autónomos" de la provincia de Málaga para que puedan seguir creando empleo y riqueza.

"Ciudadanos sigue siendo el partido de los autónomos y tenemos medidas con las que les pueden ir francamente bien", ha asegurado Guillermo Díaz.

En este punto, ha subrayado que Ciudadanos es un partido "por y para los autónomos", que en la legislatura pasada "ya conseguimos un plan de choque importante para facilitar la vida de los autónomos, pero para esta legislatura tenemos un nuevo plan", entre ellas la ampliación de la tarifa plana durante dos años a los nuevos autónomos.

Así ha desgranado algunas de estas medidas, como que los autónomos tengan derecho a paro y ha incidido en que "no tiene sentido que cuando pierden su trabajo no lo cobren cuando han estado cotizando".

En segundo lugar, ha continuado Díaz, los autónomos tienen muchas dificultades para tener hijos. "Para favorecer esto queremos que cuando los autónomos tengan un hijo se bonifiquen dos años las cotizaciones. Ello contribuiría a incentivar la natalidad que tanto preocupa ahora mismo por cuestiones demográficas y para las pensiones".

Otra de las cuestiones, ha dicho, es la obligación de adelantar el IVA por facturas que no han cobrado "¿Qué es eso?, eso se va a terminar y hasta que no cobres no lo adelantas", ha puntualizado. Además, ha añadido que "existe el problema de los autónomos que no cobran a tiempo de la administración, lo que repercute en la marcha de muchas empresas".

"Hay empresas que tienen verdaderos problemas financieros por ello y a partir de ahora la administración estará obligada a pagar en 30 días a los autónomos", ha agregado.

Por último, Díaz ha planteado que el programa de apoyo a los autónomos "es muy amplio", y entre ellas se incluye también el tema de la pensión. "Queremos que elijan cómo se calcula su pensión, si sobre toda su vida laboral o sólo en la última parte, y sobre todo y fundamental, que puedan trabajar a la vez que cobran una pensión de jubilación". En este sentido, se ha cuestionado el "porqué va a dejar de generar riqueza alguien que todavía se siente con ánimo para trabajar".