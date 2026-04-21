La Diputación acoge un encuentro de técnicos para abordar la revitalización de espacios abandonados o en desuso

Encuentro internacional de técnicos para abordar la revitalización de espacios abandonados o en desuso - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga reúne hasta el jueves 23 de abril a un equipo internacional de representantes institucionales, entidades sociales, personal técnico y agentes vinculados al desarrollo rural para participar en la Misión de Economía Social (SEM, en sus siglas en inglés) de Málaga.

Se trata de una de las fases del proyecto europeo Space-Nest, centrado en la revitalización de espacios en desuso y en la búsqueda de nuevos usos productivos, sociales, y sostenibles para inmuebles infrautilizados en entornos rurales.

La diputada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, ha explicado que la Diputación de Málaga participa en esta iniciativa junto a otros socios de España, Italia y Eslovenia para recuperar y mejorar espacios rurales abandonados o transformar los existentes infrautilizados, ya que pueden convertirse en oportunidades reales para generar comunidad, actividad económica y futuro.

Asimismo, ha añadido que Space-Nest "permite conectar la experiencia local con una red europea de territorios que están abordando retos similares desde la innovación social, la cooperación y los valores de la Nueva Bauhaus Europea".

El SEM Málaga combina visitas de estudio, intercambio entre socios y dinámicas de cocreación. Este pasado lunes, los participantes pudieron conocer la transformación del puerto de Málaga como ejemplo de regeneración de un espacio degradado y su apertura a la ciudad. Y este martes y este próximo miércoles visitan en la Serranía de Ronda distintas experiencias vinculadas a la revitalización territorial y al aprovechamiento social de espacios y recursos locales.

Así, este miércoles se ha realizado la labor de La Algaba de Ronda, seleccionada como una de las buenas prácticas europeas recogidas en el manual final del proyecto, en una visita a la que ha asistido la diputada provincial María del Carmen Martínez. Se trata de una cooperativa que convierte el entorno en un centro de educación ambiental, agroecología, conservación de razas autóctonas en peligro de extinción y arqueología experimental.

Entre este martes y miércoles visitarán Benalauría, donde se conocerá el trabajo de recuperación de espacios impulsado por cooperativas y asociaciones locales; Genalguacil, referente de innovación rural a través del arte y los procesos participativos; y Benarrabá, donde el equipo internacional visitará el hub de innovación social y digital y el proyecto 'Hijos de las Nubes', identificado como una de las buenas prácticas del territorio malagueño.

Además, en Cortes de la Frontera se celebrará un taller de 'design thinking' en el antiguo instituto del municipio, un espacio dentro del proyecto como inmueble en busca de nuevos usos.

Y el jueves concluirá el encuentro técnico en el Centro Cultural La Térmica, donde se presentarán las conclusiones del SEM Málaga y el manual final de buenas prácticas del proyecto, una publicación que recopila 41 experiencias europeas de transformación de espacios rurales infrautilizados en lugares útiles para las comunidades mediante iniciativas empresariales y sociales.

El SEM Málaga es la tercera de las misiones que el equipo internacional ha llevado a cabo para el proyecto europeo tras las visitas a Bérgamo (Italia) y Primorska (Eslovenia). En el caso de la provincia malagueña, Space-Nest ya ha permitido avanzar en el análisis de una treintena de espacios públicos y privados en desuso susceptibles de acoger viveros e incubadoras de empresas, centros de formación u otros usos productivos siguiendo modelos como 'coworking', 'coliving' o 'cohousing'.